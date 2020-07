Florentino Fernández montre ses blessures et ses cicatrices de son passage dans les cuisines

La cuisine porte ses dangers et sinon, dites-le aux plus de cent concurrents qui sont passés par le poêle «MasterChef» dans ses trois formats, comme Florentino Fernández. La bande dessinée est l’une des signatures de la cinquième édition de «MasterChef Celebrity», qui sont en préparation par Televisión Española et Shine Iberia pour leur première l’automne prochain sur La 1.

Florentino Fernández montre ses cicatrices pour ‘MasterChef Celebrity 5’ dans ‘La verbena’

Le 16 juillet, le comédien était l’un des invités de «La verbena», le programme que partagent Dani Martínez et Julián López. Les présentateurs ne pouvaient pas laisser passer les marques évidentes que Fernández portait dans ses bras, causé par son travail sur le spectacle de talents culinaires. « Peux-tu lever les bras un instant? Tu passes un bon moment sur ‘MasterChef’, hein? » Martinez rit en remarquant les signaux de son ami.

« Je ne sais pas cuisiner. Je suis un fouet qui cuisine et je dis: ‘J’utiliserai la technique de donner de la douleur‘. Je brûle avec tous les fours, avec les casseroles … Et quand je présente le plat, ils me disent: « qu’est-ce que tu t’es fait? » Je passe du temps là-dessus, ils ne rendent pas de verdict et je retourne aux cuisines « , a plaisanté le requérant. Plus tard, il a expliqué avec quelle procédure il avait fait ces brûlures: » L’autre jour, je faisais un gâteau au chocolat sans farine et sans sucre (…) et j’ai ajouté le chocolat, je l’ai mis au bain-marie, Je l’ai mis au four et quand je l’ai sorti …« expliqua-t-il en montrant les marques.

Brûler en période de coronavirus

Les enregistrements de ‘MasterChef Celebrity’ sont marqués par des restrictions de coronavirus. Le programme continue de maintenir sa structure et sa mécanique, avec le test en plein air. Cependant, le tournage de celui-ci risque d’entraîner des foules, comme cela s’est produit à Cáceres à la mi-juin, lorsque un grand nombre de personnes se pressaient sur la Plaza Mayor de la ville d’Estrémadure pour assister à la cuisine du célèbre, sans garder la distance de sécurité.