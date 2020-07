Sony parlera des couleurs DualSense et PS5 «  à un moment donné  »

Depuis que la PlayStation 5 a été dévoilée, les fans ont créé des maquettes accrocheuses de la console et de ses périphériques en différentes couleurs. Ceux qui n’étaient pas trop enthousiasmés par la palette de couleurs noir et blanc pourraient être heureux de noter que Sony a prêté attention à ces conversations et qu’il a l’intention d’introduire plus de couleurs, mais nous ne savons tout simplement pas quand.

« Nous en parlerons à un moment donné », a déclaré en riant le responsable marketing de PlayStation Worldwide, Eric Lempel, à Geoff Keighley. «En ce moment, comme vous l’avez mentionné, c’est un travail assez difficile pour obtenir l’unité que nous avons montrée. Mais nous en parlerons à un moment donné. »

La # PlayStation5 et DualSense seront-elles disponibles dans d’autres couleurs? Eric Lempel, responsable marketing mondial de PlayStation, déclare: «Nous en parlerons à un moment donné.» #SummerGameFest pic.twitter.com/c3QhHbnFKi – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17 juillet 2020

La déclaration de Lempel implique que nous ne verrons aucune variation de couleur au lancement, ce qui ne devrait surprendre personne car c’est normal pour le cours. Cependant, ils viendront plus tard sur toute la ligne, donc si vous n’êtes pas un des premiers utilisateurs, vous pourriez avoir la couleur de votre choix disponible dans les magasins lorsque vous achèterez une PS5.

En parlant de l’unité de lancement, Lempel avait précédemment rassuré les fans sur le fait que les précommandes de PS5 ne les surprendraient pas. Sony prévoit d’annoncer bien à l’avance quand le matériel sera en précommande. Nous avons également entendu des informations selon lesquelles la société prévoyait d’augmenter sa production initiale à 10 millions d’unités en prévision d’une forte demande. Selon Bloomberg, les inquiétudes concernant une deuxième vague de coronavirus ont conduit les sociétés de jeux vidéo à s’attendre à une nouvelle poussée de la demande de produits de jeux.