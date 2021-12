FlexiLivre : votre livre photo personnalisée et 100% Made in France

Un album photo est un incontournable qui vous permet d’offrir un cadeau toujours empli d’émotions à vos proches, ou de conserver vos plus beaux souvenirs facilement. Il y a quelques années encore, vous deviez alors imprimer vos photos, acheter un album et le personnaliser chez vous. Le développement d’internet vous permet désormais de réaliser votre album en ligne en quelques clics avec des formats toujours plus élégants. C’est le cas du livre photo FlexiLivre qui vous offre des finitions soignées et impeccables pour chaque impression. Nous vous présentons aujourd’hui ce site français de plus en plus plébiscités et ses nombreux avantages.

Livre photo FlexiLivre : une création qui vous ressemble

FlexiLivre est une plateforme en ligne qui vous permet de personnaliser votre livre photo avec de nombreux formats disponibles. Vous pouvez ainsi opter pour un A4 en portrait ou en paysage, un A5 en portrait ou en paysage, un petit carré ou un grand carré. Une fois ce premier choix passé, vous avez la possibilité de sélectionner une couverture souple, rigide ou à spirale avec une finition mate, brillante ou matelassée, ainsi que l’option d’une ouverture à plat pour un confort de lecture optimal. FlexiLivre vous permet également de vernir chaque page de votre livre photo et de créer un coffret cadeau pour vos plus belles occasions.

Soucieux de répondre aux envies de chacun, la plateforme vous offre une sélection de plus de 250 thèmes pour décorer vos clichés. Mariage, vacances, naissance ou souvenirs de famille, vous n’avez que l’embarras du choix pour trouver le décor parfait. Si vous préférez réaliser un livre photo plus sobre ou encore plus personnel, vous pouvez aussi partir d’une page blanche pour créer entièrement votre album.

Un logiciel simple à prendre en main

FlexiLivre vous garantit l’un des logiciels de création de livre photo les plus simples du marché actuel. Sans aucune compétence particulière requise en informatique, vous découvrez une plateforme de navigation agréable et intuitive pour réaliser votre album. Il vous suffit de télécharger vos photos et de vous laisser guider par les outils de personnalisation pour avoir un aperçu du rendu final en quelques clics seulement.

De plus, l’équipe de FlexiLivre tient compte de chaque remarque client pour faire évoluer son logiciel selon les demandes les plus fréquentes. Vous profitez alors d’une interface toujours plus innovante et fonctionnelle au fil de vos utilisations !

Une qualité haut de gamme au meilleur prix

Lorsque vous créez un livre photo FlexiLivre, le papier utilisé est toujours haut de gamme avec un grammage de 200 gr pour un rendu optimal. Vous pouvez également imprimer des albums souples jusqu’à 400 pages ou rigides jusqu’à 250 pages. Un confort unique puisque les autres sites limitent vos créations bien en dessous de ces seuils. Là encore, vous appréciez un service de qualité pour sublimer vos photos de la plus belle façon. Par ailleurs, l’imprimerie FlexiLivre, située en France, est labellisée “Imprim’Vert”. Elle limite ainsi son impact sur l’environnement et n’utilise que du papier issu de forêts gérées durablement (PEFC).

Si la qualité implique généralement un prix élevé, FlexiLivre maîtrise ses coûts pour vous proposer des tarifs parmi les plus bas du marché. Un mini-album avec couverture souple ne vous coûtera par exemple que 6 € avec 0,60 € facturé par page supplémentaire. Selon vos envies et vos choix de personnalisation, ce tarif varie évidemment, mais vous garantit des montants cohérents pour toutes vos impressions de livres photos.

Un service client humain

Sur le site FlexiLivre, vous ne trouverez pas de chatbot ni de boîte de dialogue pour contacter leurs équipes. Un choix engagé qui vous permet de pouvoir compter sur une assistance téléphonique chaleureuse 7j/7 pour répondre à vos questions ou vous guider à travers les outils de personnalisation. Vous profitez ainsi d’un numéro de téléphone non surtaxé et basé en France pour échanger avec une équipe bienveillante et agréable à tout moment.

De plus, chaque livre photo imprimé par FlexiLivre bénéficie d’une garantie 100% satisfaction. Si l’album reçu ne répond pas à vos attentes, leur service client vous propose une ré-impression dès lors que votre situation le justifie.

Une livraison express partout en France

Le site FlexiLivre vous propose une option de livraison Express pour recevoir votre livre photo sous 48 heures. Un délai d’impression et de distribution rapide, rendu possible par la localisation de la totalité de l’entreprise en France. Si vous ne souhaitez pas souscrire à cette option, le délai de livraison s’allonge de quelques jours ouvrés avec une réception sous 3 à 9 jours en moyenne. Quel que soit le mode d’envoi sélectionné, vous profiterez dans tous les cas d’un colis soigné pour protéger votre création jusqu’à son arrivée chez vous.

N’hésitez plus et offrez le plus bel écrin à vos souvenirs avec un livre photo FlexiLivre !