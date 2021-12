Comment savoir combien vaut son Mac d’occasion ?

L’un des meilleurs moyens d’acheter un nouvel ordinateur est de vendre l’ancien, et c’est particulièrement vrai pour les produits Apple. Les Mac ont tendance à mieux garder leur valeur que les PC Windows comparables, mais il n’est pas facile de savoir exactement quel prix vaut son Mac.

Identifier d’abord le modèle et les spécifications

En réalité, votre Mac ne vaut que ce que quelqu’un est prêt à payer pour cela. Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer ce que vous devriez vous attendre à obtenir pour votre Mac, même si vous souhaitez demander un peu plus à l’avance.

eBay reste le meilleur outil pour cela puisqu’il permet de rechercher des objets déjà vendus. Avant de faire cela, vous devrez déterminer quel Mac vous possédez et quelles sont ses spécifications.

Pour ce faire, allumez votre machine et cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez « À propos de ce Mac » pour voir un aperçu de votre machine. Cela inclut des informations importantes telles que votre modèle et votre taille (par exemple, MacBook Pro, 16 pouces), l’année de fabrication (qui peut également inclure des différenciateurs comme « mid » ou « early »), ainsi que la puce et la RAM (mémoire).

Vous pouvez également voir le GPU, y compris la mémoire disponible sur les anciens modèles Intel. Cliquez sur l’onglet “Stockage” pour voir la taille du lecteur interne (étiqueté Macintosh HD par défaut), qui est une autre information importante que vous pouvez inclure dans la liste.

La plupart des MacBook ont ​​des disques de stockage solides depuis longtemps, mais si vous vendez un modèle particulièrement ancien que vous avez mis à niveau vous-même, n’oubliez pas d’en tenir compte et de le mentionner dans la liste.

Estimation de la valeur sur la base des ventes passées

Avec vos spécifications en main, lancez eBay et cliquez sur “Recherche avancée” à côté du champ de recherche. Utilisez le modèle de votre Mac comme terme de recherche, par exemple « 2012 Retina MacBook Pro » et n’hésitez pas à être un peu plus précis en indiquant la taille du SSD ou le type de puce utilisé.

Sous « Recherche approfondie », assurez-vous de cocher « Annonces vendues », puis appuyez sur le bouton bleu « Rechercher » en bas de la page. eBay récupère une liste des annonces terminées, avec les annonces les plus récentes en haut.

Selon le degré de précision de votre recherche, vous pouvez filtrer les listes pour trouver une machine qui correspond plus étroitement à votre modèle, notamment la taille de la RAM, de la puce et du SSD. Le prix que vous voyez (en vert) est le prix auquel l’article a été vendu. Sachez que certains articles peuvent être répertoriés comme « remis à neuf », ce qui coûtera probablement plus cher que les modèles « d’occasion ».

Vous pouvez maintenant utiliser ces informations pour avoir une bonne idée de ce à quoi votre modèle se vendrait probablement sur un site d’enchères comme eBay. Vous pouvez également utiliser ces informations pour faire des annonces sur d’autres marchés comme Facebook ou Leboncoin où vous vous attendez à ce que l’acheteur fasse une offre plutôt que de payer le prix demandé.

Vous pouvez utiliser cette technique non seulement pour les Mac, mais aussi pour les iPhone, les consoles de jeux et à peu près n’importe quelle autre technologie dont vous souhaitez vous débarrasser. Envisagez de rechercher « Annonces terminées » au lieu de « Annonces vendues » si vous souhaitez voir les enchères qui n’ont reçu aucune offre à des fins de comparaison.

Vous voulez une vente plus rapide ? Échangez votre Mac

Si vous voulez de l’argent rapidement et que vous êtes heureux de prendre le coup, vous pouvez toujours échanger votre Mac à la place. Apple propose un programme de reprise appelé Apple Trade In, tout comme Rakuten et des services comme BackMarket ou e-recycle.

Quoi que vous décidiez de faire, assurez-vous de préparer votre Mac pour la vente ou l’échange en supprimant les données personnelles et en les nettoyant d’abord.