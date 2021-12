Surprenez vos proches de la plus belle façon avec un livre photo sur mesure !

Alors que les fêtes de Noël se terminent, la nouvelle année qui s’annonce promet encore de nombreuses opportunités de gâter vos proches à l’occasion d’un événement festif ou plus simplement d’une surprise touchante. Parmi les cadeaux les plus appréciés, l’intemporel album photo se réinvente désormais dans un format livre pour améliorer encore l’expérience du lecteur. Vous créez ainsi en quelques clics un cadeau sur-mesure pour préserver vos souvenirs ou partager des moments forts avec vos proches. Nous vous expliquons tout de ce livre photo unique.

Un cadeau original et touchant

Si les nouvelles technologies nous permettent aujourd’hui de stocker un nombre important de photos sur nos appareils électroniques, l’expérience de feuilleter un album représente un moment convivial et chaleureux à partager avec vos proches. Avec un livre photo, vous pouvez ainsi imprimer vos photos de vacances ou de famille sur un support sobre et élégant qui trouvera rapidement sa place dans votre bibliothèque.

Ce type de création personnelle peut également être l’occasion d’un cadeau emplit d’émotions pour vos proches. Une façon simple de les faire voyager avec vous ou de les inviter à se remémorer vos meilleurs souvenirs ensemble. La qualité des finitions d’un livre photo permet alors un cadeau élégant dont on vous reparlera souvent.

Comment personnaliser votre livre photo ?

Lorsque vous créez un livre photo, vous offrez une attention personnalisée à vos proches. Avec un site dédié tel que Flexilivre, vous élaborez votre album étape par étape avec des manipulations simples et une large variété de choix pour une création qui vous ressemble en toute simplicité.

Un format adapté à vos envies

Dans un premier temps, vous devez définir les dimensions de votre livre photo. Si un petit format permet un des souvenirs faciles à emporter partout en voyage, une taille plus importante permettra de profiter pleinement de vos clichés favoris. Qu’il s’agisse de paysages, de portraits de familles ou de créations artistiques, il vous revient alors d’opter pour un le format qui saura sublimer de la plus belle façon vos photos.

Le choix de votre reliure

Avec un livre photo, la reliure vous permet de marquer votre attention avec une finition qui correspond à vos envies. Votre album peut ainsi disposer d’une couverture souple ou rigide, d’une reliure agrafée ou encore à spirale. Vous optez alors pour un modèle adapté au sujet de vos photos ou au thème de votre album.

Vos photos présentées de la meilleure façon

Les logiciels des sites de livres photos tels que Flexilivre peuvent placer automatiquement vos photos sur chacune des pages de votre album. Vous pouvez également faire le choix de les agencer vous-même pour une présentation qui répond à toutes vos attentes. Alignées, inclinées ou décalées, vos photos prennent vie pour un album dynamique et toujours aussi agréable à regarder à chaque fois.

Une légende ou des messages personnels

Enfin, vous personnalisez chacune des pages de votre livre photo en ajoutant une légende, un message ou encore des images illustrées. L’occasion d’annoter une anecdote, des citations, des mots doux, des icônes amusantes, etc. Autant de possibilités qui vous permettent de donner du caractère à votre cadeau pour une attention originale et particulière qui plaira à tous les coups !

À quelle occasion offrir un livre photo ?

Indémodable, le livre photo peut-être offert à de nombreuses occasions. Vous pouvez ainsi créer un album de mariage, offrir un cadeau d’anniversaire touchant, surprendre vos parents ou grands-parents avec des images inédites de leurs enfants et petits-enfants, ou encore célébrer un événement festif en offrant un album souvenir à tous les participants d’une activité familiale. Quelles que soient vos envies, le livre photo est un cadeau sur-mesure qui se prête à toutes les occasions pour faire plaisir à vos proches ou rendre hommage à vos plus beaux souvenirs.

Faites confiance à Flexilivre pour réaliser votre livre photo !

Avec un site fiable et une navigation intuitive, Flexilivre est une plateforme française qui vous garantit un livre photo sur-mesure et de qualité. Toutes vos créations sont ainsi réalisées sur un papier haut de gamme de 200 gr. Vous pourrez ensuite opter pour une finition brillante ou mat et personnaliser votre album avec des modules simples à prendre en main. Il vous suffit alors de patienter quelques jours ouvrés pour recevoir votre livre photo chez vous et l’offrir à l’un de vos proches ! N’hésitez plus et profitez du meilleur support pour sublimer tous vos souvenirs avec Flexilivre !