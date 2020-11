Fincher fait Hollywood – / Film

«Il ne suffit pas de nous dire ce qu’un homme a fait. Vous devez nous dire qui il était. – Citoyen Kane

Herman J. Mankiewicz, scénariste génial d’Hollywood, a été envoyé en Arizona. Cassé – sa jambe est en plâtre épais suite à un accident de voiture – et désireux de se saouler à la baisse d’un chapeau, Mank – comme tout le monde l’appelle – a été chargé d’élaborer un scénario pour le nouveau golden boy d’Hollywood, Orson Welles. Et Mank a une énorme idée: il va écrire sur le magnat des journaux William Randolph Hearst, l’un des hommes les plus puissants du pays. C’est un sujet que Mank connaît bien, après avoir passé d’innombrables nuits à chicaner en état d’ivresse dans le domaine ressemblant à un château de Hearst, à San Simeon. Mank connaît Hearst. Connaît les gens du cercle restreint de Hearst. Et avec sa machine à écrire qui claque, il va tous les détruire – et peut-être lui-même, dans le processus.

La première chose que vous remarquez David Fincherde Mank est le son, et je ne veux pas seulement dire Trent Reznor et Atticus Ross‘score évanoui. L’audio ici n’est pas ce que vous avez l’habitude d’entendre d’un film Netflix, ou d’un film moderne en général. Il fait chaud, mais aussi en plein essor. Cela ne semble pas superposé, ni même déplacé. Mais ça ressemble au type d’audio que tu entendrais quand tu regardais Mank dans un grand palais du cinéma. Vous pouvez vous imaginer assis dans une chaise de théâtre moelleuse et un peu raide, l’écran se dressant au-dessus de vous, de hautes ombres scintillant sur les murs de pierre. Fincher inclut même des marques de repère – alias brûlures de cigarettes – pour impliquer qu’un projectionniste invisible est sur le point de changer de bobine. C’est un film qui vous transporte dans le temps.

Le voyage dans le temps est cuit dans Mank, d’une certaine manière, alors que le récit ne cesse de sauter dans les deux sens aux jours de Mank martelant un scénario qui deviendra un jour Citoyen Kane et ses premiers jours de gloire à Hollywood. Fincher nous transporte dans ces différents lieux et moments en faisant apparaître des en-têtes de scène à l’écran – EXT. STUDIO LOT – DAY (FLASHBACK), etc. Dans ces flashbacks, Mank est très demandé – un grand scénariste à la MGM travaillant avec un groupe d’autres écrivains qui semblent principalement s’asseoir dans des bureaux enfumés, les chapeaux relevés sur la tête , des journaux étalés sur leurs genoux. Parfois, ils sont convoqués à une réunion pour analyser le script de la prochaine grande étape. Ils se frayent un chemin à travers lui, tirant parti des idées d’autres productions et ajoutant juste la bonne quantité de flambée pour que le pitch semble frais et original. Alors ça va. C’est la manière hollywoodienne.

La dépression est en train de rugir et le chef du studio Louis B.Mayer (Arliss Howard) veut que tout le monde prenne une réduction de salaire. Il essaie de le présenter comme une chose positive – il préfère payer moins cher tout le monde que de devoir renvoyer tout le monde, vous comprenez. Mais il y a une solution à l’horizon aux problèmes de chacun. Upton Sinclair, le journaliste muckraking, est candidat au poste de gouverneur de Californie. Sinclair est un socialiste, et pour des gens comme Mayer (et William Randolph Hearst), une telle distinction crie «COMMUNISTE» en grosses lettres rouges.

Que faire Tinseltown? Faites des films, bien sûr. Après que Mank ait lancé l’idée avec désinvolture au partenaire de Mayer, Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley) que les films pourraient être utilisés pour écraser la candidature de Sinclair, c’est exactement ce que fait Thalberg. Il recrute un cinéaste en herbe pour commencer à créer des publicités d’actualités négatives contre Sinclair. Des actualités dans lesquelles des figurants sans travail se font passer pour des Soviétiques tout droit venus de Mère Russie, prêts à chanter les louanges du camarade Sinclair. Des actualités où des hobos croustillants viennent ramper sur des wagons couverts comme des insectes se dispersant à la lumière, prétendant être attirés en Californie par les idées socialistes de Sinclair. Le message est clair: si la Californie élit Sinclair, la Californie ira directement en enfer.

Et il fonctionne. Sinclair perd, et perd gros (alerte spoiler historique). Mais Mank en fait aime Sinclair. Aime ce qu’il représente. Et quand il se rend compte que sa propre bouche forte a aidé à faire tomber son candidat préféré, cela ne fonctionne tout simplement pas. Cela réveille quelque chose chez le scénariste ivre. Maintenant, chargé d’une conscience, Mank décide de faire ce qu’il fait de mieux: écrire. Il a été associé à la prochaine grande chose d’Hollywood, Orson Welles, a joué avec juste la bonne quantité de pomposité par Tom Burke.

Thalberg a peut-être été celui qui a mis en jeu les sales tours contre Sinclair, mais Mank sait que c’était vraiment Hearst (Charles Dance, majestueux que jamais) qui a vraiment financé l’idée. Et Mank veut… quoi? Justice? Vengeance? Ce sont des eaux troubles, et Mank ne se contente pas de s’y plonger – il entre en trébuchant, se trempant dans le processus.

Parce que Mank a un sérieux problème. Non seulement Hearst est si puissant qu’il aurait pu faire écraser Mank, mais le cercle intime de Hearst est aussi, par extension, le cercle intime de Mank. Mank est à l’aise avec la maîtresse de Hearst, l’actrice Marion Davies, jouée avec juste le bon mélange de sensziness et d’intelligence secrète par un brillant Amanda Seyfried. Dans le scénario de Mank, une actrice ditzy, maîtresse du remplaçant de Hearst, Charles Foster Kane. Mank jure de haut en bas que le personnage n’est pas basé sur Marion. Il le dit même à son visage. Mais tous deux se donnent un sourire sournois et complice. Mank peut pontifier tout ce qu’il veut sur la façon dont le personnage de son scénario est un personnage composite. Mais au fond, tous deux connaissent la vérité.

Marion peut être agréable à son homologue fictif, mais on ne peut pas en dire autant de Hearst, ou des gens qui s’accrochent à Hearst comme des balanes arrosées; un troupeau de fantômes criards et ivres qui hante les imposantes salles de San Simeon. En écrivant ce scénario, Mank n’est pas seulement sur le point de s’aliéner des personnes puissantes, il est également sur le point de détruire sa carrière. Mais c’est peut-être aussi la meilleure chose qu’il ait jamais écrit.

Dans le scénario, écrit par le défunt père de Fincher Jack Fincher, les ponts valent la peine d’être brûlés pour le bon art. Bien sûr, vous pouvez l’habiller sous le prétexte de faire la bonne chose; de Mank corrigeant un tort qu’il a accidentellement créé; de Mank prenant une position politique. Mais y croit-il vraiment? Ou est-ce juste le scénario qu’il a attendu toute sa vie pour écrire? La grande brique de texte (le premier brouillon fait 327 pages) qui sera à jamais associée à son nom – à condition qu’il puisse convaincre Welles de lui donner un crédit de scénariste?

Gary Oldman est l’homme ancrant tout cela, et comme c’est généralement le cas avec l’acteur, il saisit le rôle et en secoue la vie. Le personnage est dans un état d’ivresse presque constant, ce qui laisse à Oldman beaucoup d’espace pour jouer et susciter à la fois rires et pitié. Nous sommes amusés quand Mank devient un peu éméché, puis nous sommes alarmés de voir où il est tellement ivre qu’il a l’air de se blesser. Il est soutenu par un casting de soutien pour le jeu, mais on ne peut nier que Tuppence Middleton, en tant que femme qui souffre depuis longtemps de Mank, Sara, et Lily Collins, en tant que secrétaire de Mank, Rita, sont mal servies dans des rôles souscrits. Collins a un bit plus à faire, mais pas de beaucoup.

Au premier abord, Mank n’est pas votre film typique de David Fincher. Oui, il est magnifiquement monté et méticuleusement conçu. Mais ce n’est pas le cas ressentir comme les autres films de Fincher. Et pourtant, quand vous regardez de plus près… c’est le cas. Parce que comme tous les grands films Fincher, Mank c’est une question d’obsession. L’obsession de faire quelque chose de bien. L’obsession de créer du bon art. Les obsessions de se souvenir longtemps après que le monde entier est devenu noir.

Le scénario est percutant et n’a pas peur de se pencher sur le mélodrame, et Fincher s’amuse clairement à donner vie aux paroles de son père. Une grande partie de l’histoire ici est tirée de l’essai controversé «Raising Kane» de la critique de cinéma Pauline Kael, qui présente tout le travail de Kane aux pieds de Mankiewicz et coupe Welles de l’équation. Plusieurs personnes notables ont discrédité les affirmations de l’essai, mais peu importe – cela fait un bon fil craquant. Et un super film. C’est de l’étoffe dont sont faits les rêves, pour citer une autre vieille histoire hollywoodienne de 1941.

/ Classement du film: 9 sur 10

