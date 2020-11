Shenmue 3 arrive enfin sur Steam plus tard ce mois-ci

La route vers la sortie PC de Shenmue 3 était, si nous sommes honnêtes, un peu inhabituelle. Les fans étaient ravis lorsque le jeu a été dévoilé pour la première fois et que son Kickstarter a été mis en ligne, promettant plus de 6 millions de dollars pour donner vie à la suite tant attendue. Puis vint la nouvelle qu’il s’agirait d’une exclusivité Epic Games Store chronométrée, ce qui a naturellement bouleversé certains de ceux qui avaient déboursé une clé Steam au lancement. Epic a confirmé plus tard qu’il rembourserait quiconque soutiendrait Shenmue 3 et ne voulait pas de clé EGS ou ne pouvait pas sourire et supporter l’attente de 12 mois pour la version Steam.

Près d’un an après ses grands débuts sur PC, Shenmue 3 a enfin une date de sortie confirmée sur Steam: le 19 novembre – exactement un an après son lancement initial. Le jeu et tous les codes de récompense seront disponibles pour ceux qui ont demandé manuellement une clé Steam dans le sondage qui s’est déroulé de septembre à octobre de l’année dernière.

Si vous êtes éligible, vous pouvez réclamer votre code via la section « Téléchargements et codes de téléchargement » de l’enquête. Sachez également que Fangamer est prêt à envoyer un petit e-mail de rappel lorsque les codes seront prêts juste avant la sortie.

Voici la bande-annonce de lancement de Shenmue 3:

Quand on dit ça comme ça, tout semble assez simple, mais c’est sûrement ressenti comme une longue attente pour ceux qui ont rejeté la version EGS.

Le jeu lui-même a été lancé avec des critiques assez médiocres, bien que certains aient pu continuer avec son design old-school et son gameplay parfois maladroit. Si vous recherchez un jeu en monde ouvert ou un RPG plus moderne, nous sommes là pour vous.