Film Netflix Les derniers jours du crime américain: toutes les mises à jour sont ici

Le film Netflix, The Lat Days Of American Crime est qualifié de «tellement mauvais, il devrait être illégal». Mais une chose à noter est que la série obtient toujours une bonne audience. Peut-être que ce film Netflix a tout ce qui pourrait attirer les fans. Bien que les téléspectateurs du film l’aient critiqué, il reste néanmoins parmi les dix premiers les plus regardés sur Netflix.

The Last Days Of American Crime est un thriller d’action. Le réalisateur du film est Olivier Megaton. L’histoire du film est basée sur un roman graphique de Rick Remender et Greg Tocchini. Ce film obtient de mauvaises notes alors qu’il sort autour des manifestations malheureuses de Goerge Floyd. Le film de Netflix dépeint également la brutalité policière avec un contenu fort et violent. Le film détient actuellement une note de 0% sur The Rotten Tomatoes.

Le rapport du critique sur le film Netflix

Un écrivain qui écrit pour une plate-forme éminente de critique de films IndieWire, David Ehrlich a qualifié ce thriller d’action de «tellement mauvais qu’il devrait être illégal». Les critiques disséquent l’intrigue de façon très belle et hilarante. Le film avait beaucoup de parties qui offenseraient le public, compte tenu des situations de protestation actuelles. Les critiques ont également déclaré que la prémisse du film était trop stupide et trop tôt. En fait, il vous renverra à un point de bruit blanc.

The IndieWire et Rotten Tomatoes ne sont pas les seuls sites à critiquer le film et son intrigue. Il y a tellement d’autres sites qui pensent la même chose du film. Malgré tous les commentaires négatifs dans l’air, ce film Netflix est toujours parmi les meilleurs films regardés sur Netflix. Les zones où il est parmi les plus surveillés comprennent les parties de l’Europe, essentiellement en France, en Allemagne, en Italie et en Suède. En fait, il a même atteint le numéro quatre sur Netflix UK.

