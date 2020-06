Beetlejuice arrive sur Blu-ray 4K plus tard cette année

Beetlejuice arrive à 4K. le Tim Burton le film verra ses débuts sur Blu-ray 4K plus tard cette année, et la sortie semble être un doozy. Non seulement le film sortira sur disque, mais il y aura également une édition collector du coffret qui inclura le film, Le manuel pour les personnes récemment décédées, une affiche, un patch et même de la craie de collection. Les fonctionnalités spéciales pour le disque ne sont pas disponibles pour le moment, mais il y aura sûrement de nouvelles choses avec les nouveautés publiées précédemment. Beetlejuice les fans peuvent consulter l’édition limitée ci-dessous.

Beetlejuice: ça tient?

« Michael Keaton, lauréat des Oscars Geena Davis, Alex Baldwin et Winona Ryder jouent dans la version comique du réalisateur Tim Burton sur les histoires d’horreur surnaturelles – Beetlejuice. ont emménagé dans leur maison, ils demandent l’aide d’un spectre démoniaque (Keaton) qu’ils ne peuvent contrôler dans ce fantasme comique qui mêle le vif et le mort avec un rire et une frayeur. «

Nous avons eu cette conversation dans la bande dessinée l’autre jour et nous nous sommes séparés. Est-ce que Beetlejuice tenir comme un film? On est enclin à se moquer et à dire: « Bien sûr que oui! » quand vous entendez cela, mais l’argument est là que ce n’est pas le cas. Je plaisante, ces gens sont fous. Ce film loufoque pourrait sortir aujourd’hui, étant jamais sorti auparavant, et les gens en tomberaient toujours amoureux. Cela est dû en grande partie à la qualité de Beetlejuice, grâce à Michael Keaton. Mais à peu près tout sur celui-ci est impeccable, et si vous ne l’aimez pas, vous n’avez pratiquement pas d’âme. Je parie que ça va aussi être incroyable sur 4K.

