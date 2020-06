Le capitaine des Dragons Cameron McInnes dégoûté par le drame de Jack de Belin à l’origine du rapport de division de l’équipe, Ray Hadley

Le capitaine Cameron McInnes dit qu’il est dégoûté par une affirmation selon laquelle les joueurs de St George Illawarra sont divisés sur la présence de Jack de Belin à l’entraînement.

McInnes a déclaré qu’il n’était pas surpris par la « pile médiatique » après que son équipe ait chuté à un début de saison 0-4 NRL qui a incité le conseil d’administration des Dragons à discuter de l’avenir de l’entraîneur Paul McGregor cette semaine.

Mais il était furieux face à la suggestion du commentateur radio Ray Hadley cette semaine selon laquelle de Belin avait provoqué une faille dans les rangs des joueurs, affirmant que certains critiques aiment « donner un coup de pied à un chien quand ils sont à terre ».

« Il y a un problème majeur au club et cela va bien au-delà de Mary McGregor », a déclaré Hadley sur 2 Go.

« Malheureusement, il s’agit de Jack de Belin, qui a une affaire judiciaire très importante à laquelle il sera confronté plus tard cette année.

« Mes informations provenant de Shire et de St George sont les suivantes: il fait partie du groupe de formation parce qu’il n’a été reconnu coupable de rien, mais il fait face à des accusations très graves.

« Il y a des joueurs qui le soutiennent, et il y a des joueurs qui ne le soutiennent pas. Et il est illustré sur le terrain que les joueurs sont divisés. »

Jack de Belin (Getty)

De Belin a été suspendu de jouer dans le cadre de la politique de « non-faute » mais continue de s’entraîner avec les Dragons dans l’attente d’une audience devant le tribunal le 22 juin après avoir été accusé d’agression sexuelle grave en 2018.

« C’est assez insultant. En tant que groupe de jeu, nous sommes assez énervés à ce sujet », a déclaré McInnes à propos de la réclamation.

« Pour quelqu’un qui n’a absolument aucune connaissance de ce qui se passe réellement ici … sortir avec quelque chose comme ça et mettre plus de pression sur quelqu’un qui a déjà traversé beaucoup de choses, pour être honnête, c’est assez dégoûtant.

« Cela montre combien de temps les gens iront presque donner un coup de pied à un chien quand ils seront à terre. »

Le capitaine des dragons Cameron McInnes. (Getty)

McInnes a déclaré qu’il ne savait pas comment la présence de l’ancienne star de NSW de Belin pouvait être considérée comme une distraction pour ses joueurs.

« Chaque semaine, quand une équipe est choisie, il y a des gars sur le point de manquer », a-t-il déclaré.

« Ils entrent dans la deuxième équipe et leur travail consiste à préparer l’équipe de première année à jouer ce week-end.

« Nous avons Jack, qui la dernière fois qu’il a joué était l’un des meilleurs attaquants du jeu. Chaque semaine, il nous aide à nous préparer.

« Quiconque veut utiliser cela comme une distraction cherche juste des excuses. »

Faits saillants de la LNR: Bulldogs v Dragons – Round 4

McInnes a déclaré qu’il comprenait les critiques adressées à son équipe sous-performante, mais a affirmé que la cause de leurs problèmes était simple – leur faible taux d’achèvement.

« Tout le monde a une théorie sur les raisons pour lesquelles nous ne jouons pas. C’est la ligue de rugby – vous devez gagner et si vous ne posez pas de questions, nous l’obtenons », a-t-il déclaré.

« Quand je dis que je suis dégoûté par l’article, je n’en suis pas choqué.

« Plus il y a de médias, plus il y a de spectacles, plus il y a d’analyses, plus il y a de réflexion.

« Mais je vous le dis en ce moment, si nous obtenons notre taux d’achèvement trié, ce sera un jeu de balle différent. »

McInnes a déclaré que ses joueurs étaient juste derrière McGregor qui a obtenu un sursis lorsque le conseil d’administration est resté avec lui mardi, bien que l’entraîneur aurait quatre matchs pour prouver sa valeur.

« Maintenant, c’est à nous, les joueurs, de faire notre part et de renverser la vapeur », a-t-il déclaré.

