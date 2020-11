FC Bayern, actualités et rumeurs: « À la limite »

L’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a sonné l’alarme après le durement disputé 3-1 au VfB Stuttgart et plusieurs joueurs blessés qui ont été remplacés: l’Atletico Madrid est menacé de huit défaites en Ligue des champions. Thomas Müller surprend par sa connaissance de Stoke City, Robert Lewandowski se met à nouveau en avant dans la lutte pour le meilleur buteur. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur FCB.

FC Bayern, Actualités: Flick menace huit défaites contre l’Atletico

Le Bayern a défendu son avance en championnat et en Ligue des champions, il s’est qualifié pour les huitièmes de finale après seulement quatre jours de match. C’est une bonne chose – car dans le match de haut niveau à l’Atletico Madrid mardi soir, Flick devra probablement se rabattre sur un Notelf.

« Je sais que l’équipe est à la limite », a déclaré l’entraîneur-chef après la victoire à Stuttgart, où plusieurs joueurs ont dû être remplacés en cas de blessure: Lucas Hernandez (dos / poitrine / cou), Jerome Boateng (dos) et Corentin Tolisso ( Blessures musculaires) a dû quitter le terrain prématurément, dans la phase finale Javi Martinez a également signalé des problèmes avec les adducteurs.

Ensuite, il y a Bouna Sarr (problèmes musculaires) et les blessures à long terme Alphonso Davies et Joshua Kimmich – font sept joueurs. Marc Roca est suspendu après son carton jaune-rouge contre le RB Salzbourg – il pourrait donc y avoir huit joueurs manquants en Espagne. Et: le nouveau venu Tanguy Nianzou n’est pas éligible pour jouer dans la classe reine.

« Nous ne voulons pas nous plaindre », a néanmoins déclaré Flick. « Pour nous, il est important de collecter des points et de ne rien laisser de côté. » Il devrait épargner autant de joueurs que possible contre l’Atletico, après tout, le meilleur match de la ligue contre le RB Leipzig aura lieu samedi prochain.

FC Bayern Munich contre VfB Stuttgart: scores et évaluations individuelles des joueurs du FCB 1/17 Le FC Bayern s’est imposé 3-1 au VfB Stuttgart malgré une autre défense fragile. La raison de la victoire du Bayern était une solide performance de Kingsley Coman. Les scores des joueurs FCB. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUAL NEWER: Le Neuer autrement si sûr a commis une ou deux erreurs contre VfB. À 0: 1, il est venu une longueur de main trop tard, plus plusieurs incertitudes dans le jeu de passes. Mais avec une forte parade contre Förster. Qualité: 3,5 3/17 BENJAMIN PAVARD: De son côté droit avec un nombre inhabituellement élevé de problèmes. Il s’est souvent mal jugé et a ainsi ouvert plusieurs opportunités aux Souabes. Attaquer dur, mais il manquait ce peu de chance. Niveau 4 4/17 JEROME BOATENG: Toujours le plus sûr sur la défense fragile du Bayern. Sauvé plusieurs fois lors de la dernière urgence. Son ouverture de jeu a lancé le 1: 1. J’ai dû partir après 69 minutes. Note 3 5/17 DAVID ALABA: Alaba a souvent dû fermer les trous derrière Hernandez, mais est souvent venu un pas trop tard. Il n’a remporté que 20% de ses plaqués. Après que Hernandez ait été remplacé, il a joué à gauche. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Une apparition malheureuse des Français. Avant le 0: 1, il est venu un pas trop tard, un autre manque de concentration a conduit à la grande chance de Förster. A eu un total de 15 pertes de balle. Dû descendre après 58 minutes. Note: 4,5 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso a beaucoup défié le ballon, mais a montré plusieurs faiblesses dans le jeu de passes. À la grande chance de Sosa, il a laissé tomber. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Il n’y avait pas grand chose à faire pour Goretzka. Comme d’habitude, attentif sur la défensive. Il a enregistré le plus de conquêtes de balles (10). Qualité: 3,5 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry a été beaucoup défié sur la défensive. Avec son passeport, il a initié l’égalisation de Coman. Peu de temps après, il aurait pu se retrouver (43e). Dans la seconde moitié, il a plongé. Qualité: 3,5 10/17 THOMAS MÜLLER: Surtout signé. Un espace libre lui suffisait alors pour préparer le 1: 1 de Coman. Vers la fin du match, il a commencé la contre-attaque. Niveau 4 11/17 KINGSLEY COMAN: Apparence très dynamique des Français. Quand les choses devenaient dangereuses, Coman n’était pas loin. Il a marqué le but pour 1: 1 et mis le 1: 2. Généralement avec des actions fortes. Niveau: 2 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: En fait, a annulé le match, il a donné au Bayern la tête du temps d’arrêt en première mi-temps. Après trois minutes déjà avec un coup sur le poteau. Note 3 13/17 NIKLAS SÜLE: Lors de sa première sortie en novembre, il est revenu sur le terrain après 58 minutes pour Hernandez. Sauvé contre Mangala, sinon sans scène à mentionner. Note 3 14/17 LEROY SANE: Entré pour Serge Gnabry à la 69e minute. Impliqué dans les contre-situations encore et encore. Note 3 15/17 DOUGLAS COSTA: Costa est également intervenu à la 69e minute. Marquez à la 88e minute pour faire 1: 3. Note 3 16/17 TANGUY NIANZOU: A fait ses débuts en compétition pour le FC Bayern et a remplacé le Boateng en difficulté. Sans grandes actions. Qualité: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: A été remplacé à la 83e minute par Tolisso en difficulté. Sans note.

FC Bayern, Actualités: Thomas Müller parle de Stoke City

Après la victoire à Stuttgart, Thomas Müller a prouvé dans une interview en anglais avec la Bundesliga qu’il connaissait bien les slogans du football. « Comment dit-on en Angleterre? Il faut gagner à Stoke même par une soirée venteuse? », A-t-il plaisanté lorsqu’on l’interroge sur la victoire et la défaite simultanée du BVB. « Il n’y avait pas de vent et Stuttgart n’est pas Stoke, mais Stuttgart a très bien joué ces dernières semaines, donc nous savions que cela pourrait être difficile. »

Par souci d’exhaustivité: en fait, le dicton dit: « Peuvent-ils le faire par une froide nuit pluvieuse à Stoke? » et fait allusion au fait que les points doivent non seulement être marqués contre de brillants adversaires de haut niveau, mais aussi contre les «petits», et même dans des conditions difficiles. « La victoire est bonne, mais ce n’était pas notre meilleur match », a dû admettre Müller. Mais: « Trois points dans le sac – le spectacle doit continuer. »

FC Bayern, liste des buteurs: Lewandowski prend son envol

Avec son brillant tir à longue portée à 2-1 contre Stuttgart, Robert Lewandowski a marqué son douzième but dans la saison de championnat en cours. Cela signifie qu’il a un total de 15 coups sûrs en 14 missions – et a élargi son avance sur le poursuivant Erling Haaland, qui est allé les mains vides contre Cologne et continue d’en marquer dix.

Ceci est suivi par quatre attaquants avec sept buts chacun, dont Andre Silva de Francfort et Lucas Alario du Bayer Leverkusen.

