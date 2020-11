Fallout 76, The Witcher 3, Assassin’s Creed Odyssey sont bon marché sur Humble pour le Black Friday

La vente d’automne de Humble bat son plein, et il existe une large gamme de rabais substantiels sur un tas des meilleurs jeux RPG, jeux en monde ouvert, jeux multijoueurs et – diable! – les meilleurs jeux PC du moment. En direct jusqu’au 1er décembre, la vente vaut le détour si vous êtes à la recherche de friandises bon marché cette semaine du Black Friday.

Comme vous pouvez le voir si vous vous rendez sur la page de vente d’automne Humble, certains joueurs de rôle géants vont moins cher pour le moment, y compris l’édition The Witcher 3 GOTY, qui est à 70% de réduction, soit seulement 10,49 £ / 14,99 $, tandis qu’Assassin’s Creed Odyssey est 75% de réduction – donc, 20,99 £ / 24,99 $. Si vous n’avez pas encore récupéré une copie de Skyrim, cela pourrait être le bon moment, car l’édition spéciale est réduite de 60%, ce qui signifie que vous pouvez la récupérer pour 11,99 £ / 15,99 $.

Ailleurs dans la vente, les RPG et MMORPG à prix réduit incluent The Elder Scrolls Online: Greymoor, Fallout 76: Wastelanders et Borderlands 3 (tous à 67% de réduction), ainsi que Code Vein (60% de réduction), Dark Souls II (75% de réduction ) et Dark Souls: Remastered et The Outer Worlds (tous deux à 50% de réduction).

Les autres gros frappeurs de la vente d’automne incluent No Man’s Sky et Monster Hunter: World, qui sont tous deux à moitié prix pour le moment, Sekiro: Shadows Die Twice (réduction de 35%), Doom Eternal – qui est en lice pour The Game Awards ‘ Catégorie GOTY – à 67% de réduction, Destiny 2: Shadowkeep (75% de réduction) et Hitman 2 Gold Edition qui bénéficie d’une réduction de 80%.

VISITEZ LA VENTE

Dans le cadre de la vente d’automne de Humble, de nombreux éditeurs ont également leurs propres gammes de réductions, il vaut donc la peine de jeter un coup d’œil aux sections Bethesda, Capcom, Rockstar, Activision, Deep Silver, Focus Home Interactive, Paradox et WB Games. si vous êtes fan des titres de ces studios.

La vente se termine le 1er décembre, alors assurez-vous de visiter avant cette date si vous souhaitez ramasser des friandises à bas prix ce Black Friday. Ou, jetez un œil à nos listes des meilleurs jeux PC gratuits et MMO gratuits si vous préférez essayer quelque chose de nouveau pour le prix ultime de rien.