Cette Toyota Camry hybride subtilement rénovée arrive en Inde en 2021!

Toyota est en train de mettre à jour l’ensemble de son portefeuille. Ils ont lancé le lifting Innova Crysta en Inde il y a quelques jours. Il y a un lifting pour la Fortuner à venir très bientôt en Inde aussi et maintenant, ils ont dévoilé le lifting de mi-vie pour la berline Camry hybride en Europe. Bien que l’actuelle Toyota Camry hybride en Inde n’ait que quelques années, la berline mise à jour devrait arriver dans notre pays en 2021. Elle continue d’être soutenue par la plate-forme Toyota New Global Architecture (TNGA), mais il y a subtile mise à jour à l’intérieur et à l’extérieur.

Bien que vous ne puissiez peut-être pas le dire du premier coup d’œil, la plupart des changements apportés au lifting Camry sont concentrés sur le visage. L’hybride Camry reçoit maintenant un pare-chocs avant révisé avec une nouvelle calandre supérieure un peu plus élégante qu’avant. La calandre inférieure a également été mise à jour et il y a de nouveaux accents argentés subtils sur les bords ainsi que des phares antibrouillard légèrement révisés. Ailleurs, la Camry a l’option de nouvelles roues de 17 ou 18 pouces et à l’arrière, le feu arrière a été légèrement modifié avec de nouveaux composants internes. La nuance de peinture Deep Metal Grey est également nouvelle sur la Camry.

Les mises à jour à l’intérieur sont un peu plus évidentes que celles à l’extérieur. Le tableau de bord continue avec le thème du design asymétrique, mais l’écran tactile de 9 pouces est maintenant une unité flottante. Le modèle pré-lifting l’avait intégré dans le tableau de bord. Le système d’infodivertissement dispose désormais également de boutons et de cadrans physiques et le système d’exploitation a également été mis à jour avec l’inclusion d’Android Auto et d’Apple CarPlay. La console centrale a également dû être mise à jour en raison de la nouvelle unité d’infodivertissement avec des évents AC et des commandes HVAC redessinés.

La Camry hybride reçoit également une nouvelle fonctionnalité importante et c’est la dernière fonctionnalité Toyota Safety Sense. Cela apporte des fonctionnalités telles que le système de précollision avec détection de véhicule venant en sens inverse d’avant en avant, assistance à la direction d’urgence et assistance au virage aux intersections. Il dispose également d’un régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne avec l’aide à la signalisation routière et l’assistance au suivi de voie. La berline reste cependant mécaniquement inchangée sous le capot. Il continue d’être propulsé par un moteur hybride essence auto-chargeant de 2,5 litres. La puissance totale est de 218 ch et le groupe motopropulseur est accouplé à une boîte de vitesses CVT. La Camry hybride continue de pouvoir rouler en mode EV pur ou en mode ICE pur ou en combinant les deux.

Le lifting de la Camry Hybrid devrait arriver en Inde en 2021.

Comme mentionné précédemment, le lifting Camry hybride devrait se rendre en Inde dans le courant de 2021. Actuellement, Toyota vend la berline en Inde pour Rs 39,02 lakh (ex-salle d’exposition). On s’attend à ce que le modèle revisité ait un peu de prime. L’hybride Camry est cependant très unique et possède une niche qui lui est propre sans rival direct en Inde. Avant la Camry hybride, Toyota est prête à lancer le lifting Fortuner très tôt en 2021. Les réservations non officielles pour la même chose sont déjà en cours.