Grands cadeaux Harry Potter pour tout fan du monde sorcier

Cet ensemble de 4 pièces de vaisselle Harry Potter Creatures & Icons pour les dîners

Si vous, ou quelqu’un qui le sait, avez toujours voulu organiser un dîner Harry Potter mais ne trouvez pas la bonne vaisselle pour l’accompagner, ne cherchez pas plus loin. Cet ensemble de quatre pièces Harry Potter Creatures & Icons de 4 pièces ne flottera pas autour de la table ou ne se remplira pas comme par magie de nourriture étonnante lors d’un festin, mais il présente la combinaison parfaite de fandom et de classe, ce qui en fait un parfait en plus de votre clapier en porcelaine fine. Inclus dans l’ensemble, vous trouverez une assiette à dîner, une assiette à salade, un bol à soupe et une tasse, tous magnifiquement fabriqués en céramique avec des décalcomanies représentant le monde sorcier sur les bords extérieurs. Avec des représentations de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle, cet ensemble durable et lavable au lave-vaisselle plaira à tous les fans de Harry Potter.

Achetez-le sur Target ici.