Faites appel à Valuae pour le rachat de vos diamants

Figurant parmi les pierres les plus difficiles à trouver à la vente sur le marché actuel, le diamant est considéré comme un placement sûr et rentable sur le long terme si vous avez la chance d’en posséder un. Aujourd’hui, de plus en plus de particuliers se lancent dans la revente de leurs diamants pour diverses raisons : futurs projets, crédits, financement important… La revente de pierres précieuses s’impose comme une solution efficace pour financer vos prochains objectifs. Afin de faire analyser votre diamant au meilleur prix, de nombreuses entreprises spécialisées proposent d’estimer et de racheter au prix le plus juste vos diamants. On retrouve notamment Value qui, soucieux du détail, estime avec finesse la valeur de vos pierres afin de vous proposer le meilleur prix.

Le rachat de diamant : une solution pour financer vos projets

De nos jours, nombreuses peuvent être les raisons qui vous poussent à vendre vos diamants. Considéré depuis longtemps comme un placement sûr et fiable, il est primordial de se tourner vers des professionnels en expertise dans le but d’en tirer son plein potentiel. Avec une vente de bijoux continuellement en expansion sur le marché français, la moyenne des prix peut considérablement varier d’une année à l’autre. Généralement en hausse de 2 à 3% par an, il est nécessaire de suivre les tendances du marché afin de situer dans un premier temps, une estimation de prix de votre diamant. Pour toutes ces raisons, de plus en plus d’acheteurs potentiels se lancent dans une compétition acharnée en faisant monter les enchères. Toutefois, il est important de prendre en considération que le prix de votre bijou peut varier selon différents critères qui font la valeur du diamant :

Si vous possédez une certification pour votre pierre

Le poids en carat

La couleur

La symétrie du diamant

L’inclusion

La forme : émeraude, rond, coussin, etc.

En dehors de tous ces éléments, le prix de votre bijou varie selon le cours de la bourse du diamant. En effet, pour profiter d’un rachat idéal de votre pierre, il est donc primordial que vous vous tourniez vers une entreprise qualifiée dans l’expertise de diamant.

Expertisez vos diamants pour obtenir le prix juste chez Valuae

Dans le but de satisfaire ses clients, l’entreprise Valuae estime votre diamant avec un diagnostic complet et rapide. Soucieux de répondre à tous vos besoins, les équipes de Valuae sont présentes partout en France et au Luxembourg avec plus de 300 bijouteries et joailleries partenaires. Dans chaque boutique, un expert sera à votre disposition pour déterminer la valeur réelle de votre diamant.

Avec ou sans certificat

En général, l’expertise des diamants a pour objectif de déterminer leur valeur selon les différents critères nécessaires à l’analyse. Aujourd’hui, les laboratoires spécialisés délivrent des certificats afin d’établir une preuve d’authenticité. Acheter un diamant certifié vous assure la certitude de la qualité de votre achat. En effet, il sera plus facile à revendre et à évaluer dans le futur, car la certification du diamant passe par l’analyse de la pierre par des professionnels qualifiés avec un équipement adapté.

Cependant, il est tout de même possible de faire expertiser un diamant sans certificat par un joailler qui lui en délivra un par la suite. En effet, seule la certification peut attester des caractéristiques de cette pierre précieuse.

Faites racheter vos diamants avec Valuae

Aujourd’hui, le rachat de diamant est devenu une véritable compétition pour de nombreux experts et particuliers. Considéré comme une solution intéressante pour financer un projet ou pour des raisons économiques, il est donc essentiel de se tourner vers une entreprise reconnue en expertise afin d’obtenir le meilleur prix pour votre bijou. Valuae vous propose dès à présent de faire estimer votre diamant en ligne en prenant en compte diverses caractéristiques telles que son poids, sa taille ou encore ses lignes. Cette première expertise pourra par la suite être appuyée par le savoir-faire d’un joailler pour une précision optimale.

Afin de vous permettre de vendre rapidement et de manière totalement sécurisée votre diamant, Valuae est en lien avec différents partenaires pour vous accueillir, partout en France et au Luxembourg. Dans le but de vous garantir une vente dans les meilleurs délais possibles, Valuae vous propose le jour même de votre estimation par un joaillier un rachat de votre bijou. En cas d’accord, la transaction sera réalisée dans les 48 h qui suivent pour vous permettre de récupérer rapidement votre argent.