Grey’s Anatomy sur TF1 : combien d’épisodes compte la saison 17 ?

TF1 diffuse actuellement la saison 17 de Grey’s Anatomy le mercredi soir. Vous vous demandez probablement combien d’épisodes sont prévus dans cette dix-septième saison. En général, on peut compter sur des saisons longues. Mais compte tenu des circonstances entourant la pandémie de covid, cela a eu un impact sur le calendrier de production.

Récompensée par le Golden Globe 2007 de la meilleure série télévisée dramatique et nominée pour plusieurs Emmys, dont celui de la meilleure série dramatique, Grey’s Anatomy est considérée comme l’une des grandes séries télévisées de notre époque. Ce drame médical de haute intensité, suit Meredith Grey et l’équipe de médecins du Grey Sloan Memorial qui sont confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort. Ils cherchent du réconfort auprès des autres et, parfois, plus que de l’amitié. Ensemble, ils découvrent que ni la médecine ni les relations ne peuvent être définies en noir et blanc.

Combien d’épisodes dans la saison 17 de Grey’s Anatomy ?

Habituellement, chaque saison de Grey’s Anatomy compte 24 à 25 épisodes. Cependant, comme on l’a dit plus haut, à cause de la pandémie, le tournage a été perturbé et la saison 17 est donc plus courte que les précédentes.

Pour autant, pas de quoi trop s’inquiéter puisque la saison 17 de Grey’s Anatomy compte tout de même un nombre total de 17 épisodes apportant son lot de bons moments.

Grey’s Anatomy met en vedette Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Grey, Chandra Wilson dans celui de Miranda Bailey, James Pickens Jr. dans celui de Richard Webber, Kevin McKidd dans celui d’Owen Hunt, Kim Raver dans celui de Teddy Altman, Jesse Williams dans celui de Jackson Avery, Camilla Luddington dans celui du Dr. Jo, Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Chris Carmack (Atticus « Link » Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Greg Germann (Tom Koracick), Richard Flood (Cormac Hayes) et Anthony Hill (Winston Ndugu).

La série médicale Grey’s Anatomy a été créée et est produite par Shonda Rhimes (Scandal, Murder, Station 19). Betsy Beers (Scandal, Murder, Station 19), Mark Gordon (Il faut sauver le soldat Ryan), Krista Vernoff (Shameless), Debbie Allen, Zoanne Clack, Fred Einesman, Andy Reaser et Meg Marinis sont producteurs exécutifs. Grey’s Anatomy est produite par ABC Signature, qui fait partie de Disney Television Studios, aux côtés de 20th Television et Touchstone Television.

En France, Grey’s Anatomy est diffusée sur TF1. La série est également disponible en streaming sur Disney Plus.