Ozark saison 4 partie 2 : la date de sortie officielle annoncée par Netflix

Le premier teaser de la saison 4 partie 2 d’Ozark met l’accent sur Ruth Langmore (Julia Garner) et confirme la date de sortie du final de la série.

Le premier trailer de la saison 4 partie 2 d’Ozark tease la conclusion de l’histoire de la famille Byrde et confirme une date de sortie en avril 2022 sur Netflix. Au cours des années qui ont suivi ses débuts en 2017, Ozark est devenue l’une des nombreuses séries originales à succès de Netflix. Elle suit Marty et Wendy Byrde, joués par Jason Bateman et Laura Linney, alors qu’ils naviguent dans les changements de vie inattendus qui accompagnent le blanchiment d’argent. Malgré son succès continu et la reconnaissance des prix, la saison 4 d’Ozark devrait être la fin de la série.

Netflix a augmenté le nombre d’épisodes de la saison 4 d’Ozark à 14 épisodes, ce qui a nécessité de diviser la sortie en deux parties. La première partie de la saison 4 d’Ozark est finalement sortie sur Netflix le 21 janvier 2022. Les sept épisodes ont montré que les Byrde font face aux dernières complications liées au travail pour le cartel Navarro. Cela comprenait l’introduction du neveu de Navarro, Javi (Alfonso Herrera), qui s’est rapidement imposé comme une dangereuse figure de proue du cartel. Bien sûr, les Byrde ont également eu leur propre drame familial à gérer, comme Jonah (Skylar Gaertner) qui a commencé à travailler pour Ruth Langmore (Julia Garner) et Darlene Snell (Lisa Emery). La fin de la première partie de la saison 4 d’Ozark a également bouleversé ce que les téléspectateurs pouvaient s’attendre à voir dans la deuxième partie.

Aujourd’hui, Netflix a officiellement annoncé la date de sortie de la deuxième partie de la saison 4 d’Ozark grâce à une courte bande-annonce des 7 derniers épisodes. La bande-annonce se concentre principalement sur Ruth Langmore et sa conviction qu’elle est une Langmore maudite. À la fin du teaser trailer, il est révélé que la saison 4 partie 2 d’Ozark sortira le 29 avril 2022. Netflix a également publié un poster teaser pour les derniers épisodes d’Ozark. Découvrez le trailer d’annonce de la date et le poster teaser ci-dessous :

Ozark - Saison 4, Partie 2 | Date de lancement VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Comme l’indique la bande-annonce de la saison 4 partie 2 d’Ozark, la date de sortie d’avril 2022 pourrait être plus tôt que ce que de nombreux téléspectateurs attendaient. Les fans du thriller policier ont attendu près de deux ans entre les sorties de la saison 3 et de la saison 4 partie 1. Netflix a considérablement réduit le temps d’attente pour voir comment l’histoire de la famille Byrde va se terminer en donnant à la saison 4 partie 2 d’Ozark une date de sortie trois mois après la partie 1. C’est une stratégie que le service de streaming prévoit d’appliquer davantage, puisque la saison 4 de Stranger Things sera également diffusée en deux parties à cinq semaines d’intervalle.

En ce qui concerne la bande-annonce de la deuxième partie de la saison 4 d’Ozark, l’accent mis sur Ruth est significatif et pas vraiment surprenant. La première partie de la saison 4 d’Ozark s’est terminée avec la mort de son cousin Wyatt Langmore (Charlie Tahan) et de Darlene. Maintenant que Ruth a perdu la dernière personne à laquelle elle tenait vraiment, la saison 4 partie 2 d’Ozark peut reprendre là où la partie 1 s’est arrêtée, alors qu’elle va se venger de Javi. Entre les plans de vengeance de Ruth, les Byrde qui cherchent à échapper au cartel, et le repositionnement de Javi en tant que chef du cartel, la saison 4, partie 2 d’Ozark devrait être en bonne position pour conclure cette histoire d’une manière excitante et inattendue.