Examen du purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic HP06: le bien va mieux

La pollution de l’air n’est pas une blague. Quiconque vit dans une grande ville métropolitaine, en particulier en Asie, connaît les dangers des niveaux élevés d’AQI. En novembre, New Delhi, où je réside, se tourne vers le centre de la pollution. Ces niveaux de pollution atmosphérique dangereux sont accompagnés de problèmes de santé potentiels tels que toux, rhumes, douleurs thoraciques, asthme, etc. En fait, une exposition à long terme à la pollution de l’air entraîne la mort de plus de 1,67 million de personnes en Inde chaque année.

À la lumière de cela, les purificateurs d’air sont devenus la norme. Ils ne sont plus considérés comme un luxe facultatif. Personnellement, j’en ai installé un dans chaque pièce de mon appartement.

Xiaomi pourrait être responsable de la démocratisation de l’air pur, mais le Dyson Pure Hot and Cool se situe à l’extrémité opposée du spectre. Le Xiaomi Mi Air Purifier 3 est une boîte utilitaire qui n’a qu’un seul objectif. La solution de Dyson, d’autre part, est de créer un purificateur d’air qui ajoute à l’identité visuelle de votre espace de vie et sert à double fonction de ventilateur de refroidissement et de radiateur.

La conception, la fonctionnalité et, surtout, la fonction de purification de l’air du purificateur d’air Dyson sont-elles suffisantes pour justifier le prix exorbitant? Nous découvrons dans le Autorité Android Examen du purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic HP06.

Conception: faire une déclaration

Le Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic reprend la conception du modèle HP04 que nous avons examiné plus tôt dans l’année, et c’est pour une bonne raison. La dernière version de Dyson n’est pas une refonte complète. Il s’agit plus d’une mise à jour subtile avec une seule nouvelle fonction. En fait, le seul véritable changement de conception que vous remarquerez est la nouvelle couleur or terne.

Bien que je ne sois personnellement pas un grand fan de bling, la teinte choisie est très subtile. Cela ne se démarque pas de manière choquante dans mon appartement.

Néanmoins, contrairement au Mi Air Purifier 3, ce n’est pas un purificateur que vous pouvez ranger discrètement. La conception de Cryptomic continue de faire une déclaration. Le grand ventilateur sans lame vous commande de le placer à l’avant et au centre, tandis que le filtre à mailles perforées semble assez moderne.

Le Dyson Pure Hot and Cool est conçu pour être une pièce de déclaration au lieu d’être caché dans un coin.

Le purificateur d’air mesure environ 30 pouces de hauteur et peut osciller librement jusqu’à 350 degrés pour une dissipation plus large de l’air. Cependant, vous pouvez limiter cela à 45 degrés à l’aide de l’application. De plus, la base inclinable offre un degré supplémentaire de liberté pour régler le flux d’air exactement où vous le souhaitez.

Le Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic est avant tout un purificateur d’air. Il utilise par défaut un flux constant de brise fraîche au moment où vous l’allumez.

En fait, c’est un peu surprenant à quel point cela fonctionne bien en tant que fan. Le Dyson est plus que capable de vous garder au frais tout au long d’un salon de taille moyenne à plein régime. Cependant, cela peut devenir assez bruyant à tout ce qui dépasse le niveau 5 dans les paramètres, vous voudrez peut-être le garder atténué.

L’autre mode, comme son nom l’indique, est le chauffage actif. En mode refroidissement, le Dyson recircule simplement l’air ambiant. Le mod de chauffage, par contre, implique des plaques en céramique très capables de créer un courant d’air chaud et confortable.

À l’approche des hivers ici à Delhi, j’ai augmenté la température du Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic pour garder mon salon à une température confortable de 24 degrés.

Le mécanisme de chauffage du Dyson Pure Hot and Cool est très efficace pour chauffer ou maintenir la température dans un espace de vie.

J’ai trouvé le mécanisme de chauffage étonnamment rapide et efficace – une caractéristique importante sur les marchés asiatiques où le chauffage central est plus ou moins inexistant. Contrairement aux appareils de chauffage d’appoint à l’ancienne ou aux radiateurs à huile, le Dyson n’est pas seulement beaucoup plus rapide pour chauffer un espace de vie. Il n’a pas non plus l’odeur ou la sensation d’étouffement qui l’accompagne, ce qui est une victoire définitive dans mes livres.

Enfin, toutes les fonctions essentielles peuvent être contrôlées via la télécommande incluse. Il a été assorti de couleur pour coordonner avec la base dorée du filtre. Comme le HP04, la télécommande se fixe magnétiquement sur le dessus du purificateur d’air et est alimentée par une pile CR2032 qui devrait permettre une longue durée de vie de la pile.

Dans quelle mesure le Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic fonctionne-t-il comme purificateur d’air?

Je suppose qu’il y a quelque chose à dire sur le génie de créer un produit qui remplit trois rôles différents sur un purificateur d’air à fonction unique, mais je m’éloigne du sujet.

Il est facile d’oublier que le Dyson Pure Hot and Cool est également un purificateur d’air. En fait, c’est sa fonction première, et comme on peut s’y attendre d’un produit haut de gamme, il fait très bien le travail. J’ai eu l’occasion de tester le purificateur d’air alors que New Delhi traversait une phase sévère de pollution atmosphérique, bien au-dessus de la barre des 1000 AQI. C’est dangereux à tous égards.

Le Dyson, réalisé avec aplomb. Il a fait un travail brillant pour maintenir les niveaux d’AQI sous la barre des 40-50 pendant la pire de la pollution. Il a pu ramener ce chiffre à 15 en moyenne une fois que les niveaux de pollution de l’air ambiant se sont atténués.

Le purificateur d’air arbore une paire de filtres pour faire le travail. Cela comprend un filtre en verre HEPA ainsi qu’un filtre à charbon actif qui peut purifier 99,7% des polluants atmosphériques.

La nouveauté du Cryptomic est la capacité de nettoyer le formaldéhyde de l’air. Le produit chimique peut être un irritant pour la peau et les yeux. On le trouve dans des matériaux comme les panneaux de particules, le contreplaqué ainsi que la peinture.

Dyson prétend utiliser un matériau appelé Cryptomelane comme revêtement catalytique pour filtrer le formaldéhyde. Par coïncidence, c’est de là que vient le nom Cryptomic. Malheureusement, je n’ai aucun moyen de mesurer l’efficacité de la filtration. Je devrai prendre la parole de l’entreprise pour les lectures combinées des composés organiques volatils.

Ce que je peux mesurer, cependant, c’est l’efficacité et la vitesse de réduction des niveaux de PM2,5 et de PM10. Avec des niveaux ambiants de PM2,5 oscillant autour de 210 et des niveaux de PM10 à environ 114, le purificateur d’air a mis à peu près 40 minutes pour ramener cela à environ 30 µg par mètre cube. Pendant ce temps, il a fallu une demi-heure supplémentaire pour que la lecture numérique indique les PM2,5 entre 10 et 15.

J’ai testé cela plusieurs fois au cours de ma période d’examen en utilisant à la fois la lecture intégrée et un moniteur de qualité de l’air dédié. Les résultats sont restés cohérents sur plusieurs essais.

Contrôle des applications Dyson

L’application de purificateur d’air de Dyson va au-delà de l’essentiel. Non seulement il peut contrôler toutes les fonctions du Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic, mais il ajoute également de jolies touches comme la possibilité de définir l’angle exact du purificateur d’air.

L’application affichera également des données granulaires sur les niveaux de pollution de l’air, en suivant les niveaux exacts de chaque type de contaminant. Il reproduit essentiellement la télécommande physique et ajoute quelques touches intéressantes pour améliorer l’expérience utilisateur.

Le Dyson s’intègre également très bien à l’écosystème Alexa d’appareils intelligents pour la maison. Presque toutes les fonctions peuvent être contrôlées à l’aide de votre voix et peuvent être ajoutées aux routines, ce qui en fait un outil idéal pour l’automatisation.

Dyson affirme que l’intégration de Google Assistant est également en cours, mais je n’ai pas pu la tester au moment de la publication.

Le purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic est-il d’un bon rapport qualité-prix?

Disponible pour Rs. 61 900 en Inde et 749,99 $ aux États-Unis, le Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic est un produit coûteux. Il n’y a vraiment pas deux manières à ce sujet. En fait, il ne serait pas injuste d’appeler Dyson la pomme des purificateurs d’air. Vous payez une prime pour le design et l’image de marque.

Cependant, la société soutient le prix élevé avec un produit qui fait exactement ce qu’elle annonce. Les fonctions de refroidissement et de chauffage sont parfaites, tout comme la purification de l’air.

Le filtrage supplémentaire pour le formaldéhyde? Pas tellement. Bien que ce soit une fonctionnalité intéressante à avoir, la plupart des ménages n’auront jamais des niveaux suffisamment élevés pour que cela soit une réelle préoccupation.

Le Dyson Pure Hot and Cool Cryptomic HP06 est un excellent purificateur et une pièce encore meilleure. Mais si vous êtes à la recherche d’un nouveau purificateur d’air haut de gamme qui peut également servir de radiateur, je vous recommande vivement d’économiser un peu d’argent et d’acheter le Dyson Pure Hot and Cool HP04 à la place. Il n’y a guère de différence entre les deux modèles, à part les avantages discutables de la filtration au formaldéhyde. Le HP04 offre des fonctionnalités presque identiques à un prix légèrement plus acceptable.

Purificateur d’air Dyson Hot and Cool Cryptomic HP06 Le Dyson Hot and Cool Cryptomic donne une nouvelle tournure à un bon produit. Le purificateur d’air est une version améliorée du HP04 qui peut désormais également filtrer le formaldéhyde. Bien que la nécessité de cela soit discutable, l’ensemble complet répondra si vous cherchez à passer d’un modèle plus ancien ou si vous voulez simplement un purificateur d’air qui peut également servir de ventilateur et de chauffage.

