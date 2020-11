Le Liverpool FC célèbre un an de boutique officielle du club à Dubaï avec l’extension de son partenariat

Le Liverpool FC et Seventy8 Sports, basé à Dubaï, ont marqué le premier anniversaire de l’ouverture du magasin officiel du club au Dubai Mall en signant un nouveau partenariat à long terme. Seventy8 Sports sont des experts en souvenirs sportifs de luxe, avec une gamme unique de pièces authentifiées et signées disponibles à l’achat. La première année du partenariat entre les champions de Premier League et Seventy8 Sports a été un énorme succès à Dubaï, avec l’ouverture de la toute première boutique du club du Liverpool FC aux Emirats Arabes Unis au Dubai Mall. Pour célébrer l’ouverture du magasin, l’ancien ailier de Liverpool, Luis Garcia, vainqueur de la Ligue des champions avec le club en 2005, était présent pour rencontrer les fans, poser pour des séances de photo et signer des marchandises, avec un grand nombre de supporters rencontrant le Espagnol. Le partenariat continu vise à aider à rapprocher la grande base de fans du Liverpool FC aux Émirats arabes unis du club avec une gamme fantastique de produits disponibles, y compris des kits de répliques Nike 2020/21 authentiques (domicile, extérieur et troisième), des vêtements d’entraînement, des accessoires et une sélection de des pièces signées de souvenirs de certains des plus grands joueurs ayant porté la célèbre chemise rouge. Mike Cox, Senior Vice President, Merchandise, Liverpool FC, a déclaré: «Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de travail avec Seventy8 Sports. «Le club a une clientèle importante aux EAU et des relations comme celle que nous entretenons avec Seventy8 Sports sont extrêmement importantes, car elles nous aident à nous assurer que nous pouvons atteindre tous nos supporters où qu’ils soient basés dans le monde. Voir aussi Chrishell Stause: Danser avec les stars était `` thérapeutique '' «Nous nous efforçons de bâtir sur le succès que nous avons obtenu au cours de notre première année, en offrant plus d’opportunités à nos supporters basés aux Émirats arabes unis de se sentir intégrés à la famille du Liverpool FC. Craig McKelvie, fondateur et PDG de Seventy8 Sports, a déclaré: «Ce partenariat continu avec le Liverpool FC, l’un des clubs de football les plus célèbres et les plus prospères au monde, offrira aux fans des Émirats arabes unis l’occasion de se rapprocher du club qu’ils aiment. «La première année du partenariat a été un succès éclatant, avec l’ouverture de la première boutique du club aux Emirats Arabes Unis, le point culminant incontestable. «Nous avons pour objectif d’avoir un impact énorme et ce partenariat nous permettra, en tandem avec le Liverpool FC, d’atteindre nos objectifs. «Nous sommes extrêmement enthousiastes et avons hâte de poursuivre notre travail avec le Liverpool FC à l’avenir.» Pour acheter, visitez www.thebootroomcollection.ae ou visitez la boutique du club de Liverpool FC au Dubai Mall. En savoir plus sur l’application Sport360

