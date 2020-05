Étoiles de cricket révolutionnaires: Mayank Agarwal, Marnus Labuschagne et autres

Le cricket a connu l’une de ses années les plus mémorables en 2019 alors que l’Angleterre a mis fin à son agonie en Coupe du Monde sur son sol tandis qu’une Australie renaissante a conservé l’urne Ashes sur le territoire ennemi.

De grands noms tels que Steve Smith et Ben Stokes brillaient, cependant, il y avait plusieurs autres joueurs non annoncés pour lesquels 2019-2020 s’est avéré être une saison décisive.

Avec leurs performances notables au cours de l’année, ces joueurs ont réussi à se propulser sous les projecteurs habituellement réservés aux superstars. Quand le sport reprendra finalement, ils auront tous hâte de continuer le bon travail qu’ils ont montré récemment.

Ici, nous regardons huit des plus grandes stars de la percée au cours de la dernière année.

Mayank Agarwal (Inde)

Après s’être empilé sur les pistes du Karnataka dans le cricket national, Agarwal a finalement été récompensé pour sa persévérance avec un début de test du Boxing Day contre l’Australie à l’emblématique Melbourne Cricket Ground (MCG).

Le batteur d’ouverture a impressionné avec deux demi-siècles en trois manches. Le meilleur, cependant, n’était pas encore venu d’Agarwal qui a fait une tournée plutôt décevante des Antilles par la suite.

Alors que l’Inde terminait l’année avec des affrontements à domicile contre l’Afrique du Sud et le Bangladesh, Agarwal a intensifié la classe avec deux doubles tonnes et un siècle. La technique polie du droitier et son tempérament impressionnant l’ont vu nouer un délicieux partenariat d’ouverture avec Rohit Sharma alors que l’Inde balayait les Proteas et le Bangladesh de manière emphatique.

Rien qu’en 2019, Agarwal a amassé 754 pistes à une moyenne de près de 69.

Nicholas Pooran (Antilles)

Le talent de Pooran était clair à voir quand il a fracassé un superbe 143 contre l’Australie à Dubaï lors de la Coupe du Monde ICC U19 2014.

Le gaucher semblait destiné à atteindre de plus hauts sommets dans le cricket senior avant que le destin ne prenne une tournure turbulente l’année suivante. Un horrible accident de voiture a menacé de mettre fin à la carrière de joueur de cricket du gaucher et il a dû subir une opération aux deux pieds.

Un an plus tard, Pooran était de retour sur le terrain de cricket et il ne lui a pas fallu longtemps pour redécouvrir sa magnifique touche. Bien qu’il ait montré des éclairs de brillance dans les années à venir, ce n’est qu’en 2019 que Pooran a finalement commencé à imposer son autorité aux quilleurs du monde entier. Le gaucher est sans doute le batteur limité le plus excitant à surveiller et la manière dont il a déchiré l’attaque de bowling de l’Inde dans la série ODI de l’année dernière était un spectacle à voir.

Depuis le début de 2019, l’homme Windies a marqué 932 runs ODI à une moyenne de près de 50.

Avec un style lisse et le don d’un timing sans effort, Pooran rend le frappeur facile en plein débit. Gardez un œil sur lui lors de la Coupe du monde T20I 2020.

Rassie van der Dussen (Afrique du Sud)

Il n’est jamais trop tard pour fleurir au niveau international et Rassie van der Dussen l’a prouvé avec une belle première année pour l’Afrique du Sud. Bien qu’il ait disputé deux matches du T20I contre le Zimbabwe vers la fin de 2018, ce n’est que l’année dernière que van der Dussen a vraiment pris le dessus.

Plus d’une décennie après avoir fait sa liste A et ses débuts en première classe, le droitier a reçu sa première apparition ODI contre le Pakistan à Port Elizabeth. L’homme Proteas n’a pas perdu de temps à faire sa marque, avec un scintillant 93 sur les débuts de l’ODI.

Avec trois autres cinquantaines dans ses sept prochaines manches ODI, le natif de Pretoria était à juste titre dans l’avion pour l’Angleterre pour la Coupe du monde ICC. Dans ce qui s’est avéré être une campagne décevante pour les Proteas, van der Dussen a été une étincelle lumineuse rare avec trois demi-siècles, dont un superbe 95 contre l’Australie à Old Trafford.

Avec une moyenne de près de 74 en ODI au cours de l’année, la percée de la saison sud-africaine a été récompensée par un début de test contre l’Angleterre. Une fois de plus, il s’est avéré être un succès instantané avec trois cinquantaines dans la série de quatre matchs.

Sheldon Cottrell (Antilles)

Alors qu’il était dans et autour des tenues limitées des Antilles depuis 2013, Sheldon Cottrell n’a jamais vraiment forcé le monde du cricket à en tenir compte jusqu’à l’année dernière.

Le grand stimulateur armé à gauche a démarré 2019 avec les meilleurs chiffres ODI en carrière de 5-46 contre l’Angleterre, avant de poursuivre sa progression en Coupe du monde. Une prise glorieuse sur les cordes limitrophes n’était qu’une des nombreuses bonnes choses que Cottrell a montrées au cours du tournoi en Angleterre.

L’athlétisme sur le terrain, le bâton maniable d’ordre inférieur et la capacité de frapper avec le nouveau ballon font de Cottrell l’ensemble complet en tant que lanceur limité. Soixante et un guichets dans tous les formats en 2019, à un taux de grève de seulement 28, signifiaient que le gaucher le mélangeait avec les meilleurs pacers du monde.

Sa célébration de «salut» de marque a acquis un statut culte parmi les fans et il sera certainement celui à surveiller quand le cricket reprendra finalement.

Shaheen Afridi (Pakistan)

Bien qu’il ait déjà fait ses débuts dans les trois formats pour le Pakistan en 2018, le jeune Shaheen Afridi a vraiment fait un pas de plus au cours des 15 derniers mois.

En 24 matches dans tous les formats, le jeune prodige du rythme a ramassé un total de 54 guichets à une moyenne de moins de 25. Le couturier armé de gauche a eu un début décevant pour sa première campagne de Coupe du monde en Angleterre, mais il était littéralement injouable par le moment où le tournoi du Pakistan a été écourté.

Lors de ses trois derniers matchs de Coupe du monde, Afridi a remporté jusqu’à 13 guichets, dont un record de 6-35 en carrière contre le Bangladesh à Lord’s. Le fait qu’à 19 ans, il menait l’attaque au rythme du Pakistan dans la série de tests à l’extérieur contre l’Australie, montre à quel point il a parcouru en si peu de temps dans le cricket international.

Attendez-vous à ce que de plus grandes choses viennent d’un stimulateur qui possède tous les atouts d’un futur grand Pakistan.

Jofra Archer (Angleterre)

L’Angleterre avait attendu patiemment qu’Archer soit éligible pour jouer pour eux et la première année du joueur de cricket de la Barbade en cricket international a montré pourquoi.

Ayant impressionné pour Sussex et dans diverses ligues de franchise T20 dans les années précédant ses débuts en Angleterre, de grandes choses étaient toujours attendues d’Archer en 2019. Au final, le lanceur rapide a plus que livré sur ce front avec un rôle de premier plan dans le monde de l’Angleterre Campagne primée.

Ses 20 guichets dans le tournoi n’ont été améliorés que par la paire Trans-Tasman de Mitchell Starc et Lockie Ferguson. Archer a ensuite suivi l’héroïsme de la Coupe du monde avec une introduction sensationnelle à la série Ashes contre l’Australie. Son combat avec le meilleur batteur au monde, Steve Smith, s’est avéré être une affaire exaltante qui s’est terminée avec l’homme de Sydney sur le pont.

Ne laissez pas une mauvaise tournée en Nouvelle-Zélande vous enlever quoi que ce soit d’une belle année qui a vu le joueur de 25 ans réclamer 55 guichets dans les trois formats pour l’Angleterre.

Lockie Ferguson (Nouvelle-Zélande)

Le stimulateur né à Auckland a fait ses débuts aux Blackcaps en 2016, mais ce sont ses performances à travers 2019 qui ont vraiment catapulté son statut. Le fait d’avoir Trent Boult et Tim Southee en tête dans l’ordre hiérarchique signifie que la compétition pour les places dans l’unité de rythme de la Nouvelle-Zélande est toujours féroce.

Avec ce qu’il a montré dans la campagne de l’équipe jusqu’à la finale de la Coupe du monde, la place de Ferguson dans le set-up des limiteurs semble désormais être une certitude pour l’avenir.

Vingt et un guichets en seulement neuf matchs de Coupe du monde figuraient parmi les 35 scalps ODI globaux que Ferguson a réclamés en 2019. Son taux de grève de 25,8 dans les trois formats de l’année était le meilleur parmi tous les quilleurs (à l’exclusion des associés) qui ont ramassé au moins 45 guichets.

Le joueur de 28 ans a définitivement du rythme à brûler dans son casier et cherchera à faire de même pour la Nouvelle-Zélande lorsque le cricket reviendra.

Marnus Labuschagne (Australie)

Parmi la mer des stars de l’année 2019, aucune n’a sauté comme Labuschagne. Le batteur australien de premier ordre n’a pas vraiment déraciné d’arbres lorsqu’il a fait ses débuts contre le Pakistan en 2018, et les points d’interrogation sur sa place sur le côté ne faisaient que grandir après sa sélection continue.

Dans ce qui a été l’une des transformations les plus incroyables du sport, Labuschagne a dissipé ces doutes avec une incroyable 2019.

Un passage de comté à Glamorgan l’été dernier semble avoir fait des merveilles pour sa confiance, le droitier prenant par la suite les Cendres d’assaut comme substitut d’une commotion cérébrale à Steve Smith.

Il a terminé 2019 en tant que meilleur buteur (1104) des tests avec une moyenne de près de 65, puis a commencé 2020 de manière explosive en enregistrant une double tonne contre la Nouvelle-Zélande. Sa récente introduction au cricket ODI se passe bien, enregistrant un siècle et deux cinquantaines en six manches jusqu’à présent.

Maintenant seulement derrière Smith et Virat Kohli dans le classement ICC Test, Labuschagne a la technique et le tempérament pour être un succès fulgurant pour l’Australie. Si l’aperçu de son personnage dans les docuseries « The Test » récemment publiées est quelque chose à faire, Labuschagne a la faim et la motivation nécessaires pour devenir les meilleurs du monde pendant longtemps.

