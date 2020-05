Brad Fittler révèle le moment hilarant que Phil Gould s’est cassé à l’orteil lors d’une épopée post-match

Brad Fittler, un grand joueur de ligue de rugby, a révélé une histoire hilarante où un Phil Gould furieux s’est retrouvé avec un orteil cassé après avoir déclenché une pulvérisation épique d’après-match sur ses joueurs.

Fittler et Gould ont partagé de nombreux vestiaires pendant leur séjour dans la ligue de rugby, Gould entraînant Fittler aux Panthers et aux Roosters ainsi qu’au niveau Origin pour NSW.

L’entraîneur actuel des Blues a expliqué comment un Gus furieux était entré dans les vestiaires pour avoir un impact, avant que son explosion ne se retourne de façon spectaculaire.

« Je me souviens qu’il est entré et qu’il avait cette explosion massive », a déclaré Fittler à Nine’s. Le meilleur.

« Nous étions battus à la mi-temps et il a donné un coup de pied dans le seau parce qu’il pensait qu’il était à moitié vide. Il a frappé et a donné un coup de pied dans ce seau, puis il s’est cassé l’orteil. »

Phil Gould avait cherché à avoir un impact après les mauvaises performances de son équipe uniquement pour qu’il se retourne (Getty)

Gould a également rappelé l’incident, expliquant le processus de réflexion derrière le coup de pied dans le seau d’eau à la fin de son épopée.

« Je m’en souviens bien, c’était après le match », a-t-il déclaré. Le meilleur.

« Nous avions gagné, mais nous avons joué une équipe ordinaire et nous jouions à Canberra la semaine prochaine. J’ai donc pensé que j’allais jouer avec ces gars. »

« Je suis entré et je crie et crie et il y avait un grand seau d’eau en plein milieu de la chose, donc je pensais que ça aurait l’air bien à la fin si je donnais un coup de pied dans le seau de glace et qu’il allait partout serait de grands effets.

« J’ai donné un coup de pied dans le seau de glace et quelqu’un y avait mis quatre douzaines de canettes de bière et cela n’a pas bougé et je me suis cassé l’orteil. Cela a en quelque sorte tué l’instant. »