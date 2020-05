Realme Narzo 10 et Narzo 10A avec une caméra quadruple de 48 MP vont enfin être lancés en Inde le 11 mai

Après avoir été retardé deux fois par rapport à sa date de lancement précédente, le 26 mars puis le 21 avril. Les smartphones Realme Narzo 10 et Realme Narzo 10A vont enfin déjeuner en Inde le 11 mai via une diffusion en direct en ligne. Les deux téléphones seront lancés dans le cadre de la nouvelle série Narzo de Realme dans le pays.

Notamment, Realme a jusqu’à présent confirmé que Realme Narzo 10 viendra avec une configuration de caméra arrière quad 48MP. Alors que le Realme Narzo 10A arborera une configuration de caméra arrière triple. Realme a également confirmé que le Narzo 10 emballera une grande batterie de 5000 mAh qui prendra également en charge la charge rapide.

Realme a confirmé que le Narzo 10 et le Realme Narzo 10A comporteront un écran de 6,5 pouces avec une encoche de style goutte d’eau. Comme nous pouvons le voir sur les images teaser, le Narzo 10 sera livré avec une configuration de caméra arrière quad à l’arrière, et Realme Narzo 10A aura une configuration de caméra arrière triple à l’arrière. Il a été confirmé que Narzo 10 comportera un appareil photo principal de 48 MP. Bien que nous ne soyons pas sûrs de la caméra principale Narzo 10A.

Realme Narzo 10 et Realme Narzo 10A lancent la synchronisation en direct

Vous pouvez regarder le lancement de Narzo 10 et Realme Narzo 10A en direct via livestream sur Facebook et YouTube. Le lancement en direct de Narzo 10 et Realme Narzo 10A débutera le 11 mai à 12h30.

La