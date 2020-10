Erin Sanders dans Horreur surnaturelle des années 80 The Call

Dans cet épisode, Jason discute avec Erin Sanders (Zoey 101, Six DEGRES DE SÉPARATION), dont le nouveau film L’appel sort le 30 octobree. Le film raconte l’histoire d’un groupe d’amis en 1987 qui se retrouvent attirés chez un couple plus âgé. Lin Shaye (Insidieux, The Grudge) et Tobin Bell (Scie, scie sauteuse) que les amis ont harcelé.

Sanders a parlé de la réalisation du film en début d’année et du choc que cela représente de le voir sortir en quarantaine, mais qu’il y a aussi des points positifs – la résurgence des ciné-parcs et la possibilité de trouver autant de films en VOD.

L’appel aura sa première de divertissement à domicile le 30/10 et sera disponible sur Premium VOD & Digital.

Jason Henderson est l’hôte de la Château de l’horreur et Podcasts Castle Talk, l’éditeur de la série « Castle of Horror Anthology ». L’auteur de Quête du Nautilus: le jeune capitaine Nemo de Macmillan Children’s Books. Sa nouvelle série d’horreur « Surf Mystic », sous le pseudonyme de Peyton Douglas, a fait ses débuts avec le roman Nuit de l’homme aux livres cet été.

Jason Henderson, auteur des séries Young Captain Nemo (Macmillan Children’s) et Alex Van Helsing (HarperTeen), a obtenu son BA de l’Université de Dallas en 1993 et ​​son JD de la Catholic University of America, Columbus School of Law à Washington, DC, en 1996. Ses podcasts populaires «Castle Talk» et «Castle of Horror» comportent des interviews et des panels de discussion composés d’écrivains et d’artistes à succès de tous genres. Henderson vit dans le Colorado avec sa femme et ses deux filles.