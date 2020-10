Vous pouvez combattre le président de Genshin Impact dans sa mise à jour 1.1

La première mise à jour majeure de Genshin Impact arrive dans quelques semaines à peine, et elle ajoute – eh bien, vous savez peut-être déjà ce qu’elle ajoute. La quasi-totalité du contenu de la mise à jour a été divulguée avant la date de sortie de Genshin Impact 1.1, et la révélation officielle d’aujourd’hui confirme essentiellement ce que vous avez peut-être déjà vu. Mais les développeurs ont révélé que vous serez en mesure de les combattre – enfin, l’un d’eux, au moins – dans la mise à jour également.

Vous rencontrerez Forrest Hilichurl dans le cadre de cette mise à jour. «L’équipe a conçu ce monstre comme un camée dans le jeu du président de notre société, Forrest Liu, sous forme hilichurl», a déclaré le producteur et PDG Hugh Tsai à IGN. «Joueurs, chaque fois que vous vous sentez de mauvaise humeur ou qu’il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans le jeu – et après avoir exprimé vos inquiétudes via la fonction Feedback – n’hésitez pas à rechercher ce hilichurl le plus inhabituel et à évacuer tout de vos frustrations sur lui avec ma bénédiction.

Veuillez limiter votre ventilation au type de jeu, amis. Il y a de nouvelles quêtes ici, y compris des quêtes secondaires fraîches et la finale de l’histoire de Liyue, ainsi qu’un nouvel événement saisonnier appelé Unreconciled Stars.

Les gros ajouts, bien sûr, sont les quatre nouveaux personnages de Genshin Impact. Nous avons Childe et Zhongli 5 étoiles et Xinyan et Diona 4 étoiles.

Nous avons également un nouveau système de réputation, qui vous permettra de construire un rang et de gagner de nouvelles récompenses dans chacune des régions.