Nouveaux chiffres de consommation de carburant classés par Hyundai i20 ARAI dévoilés!

Le lancement de la Hyundai i20 de troisième génération approche à grands pas, mais beaucoup de choses ont déjà été révélées sur la prochaine berline haut de gamme. Hyundai construit maintenant l’anticipation sur la nouvelle i20 en révélant peu à peu quelques détails plus essentiels. Hier, nous vous avons parlé des options de moteur en variante qui seraient disponibles avec la nouvelle Hyundai i20, et maintenant, nous avons les chiffres de consommation de carburant ARAI pour chacune des options de groupe motopropulseur. L’i20 de la génération actuelle n’était pas particulièrement économe. La nouvelle i20 améliore-t-elle cela? Découvrons-le. Mais d’abord, un récapitulatif sur les groupes motopropulseurs.

Hyundai a révélé les chiffres de consommation de carburant certifiés ARAI pour chacun des groupes motopropulseurs de la nouvelle i20.

Spécifications du moteur de la Hyundai i20 2020

Moteur Moteur essence 1,2 L à aspiration naturelle Moteur diesel turbocompressé de 1,5 L Moteur à essence turbocompressé de 1,0 L Puissance/Couple 84 ch / 113 Nm 100 ch / 240 Nm 120 ch / 172 Nm Transmission Manuelle 5 vitesses / CVT MT 6 vitesses IMT 6 vitesses / DCT 7 vitesses

Avec la nouvelle i20, Hyundai poursuivra le moteur essence quatre cylindres à aspiration naturelle de 1,2 litre. Ce moteur a déjà fait l’objet d’une plainte BS6 dans l’i20 de la génération actuelle et il restera inchangé sur la voiture de nouvelle génération. En dehors de cela, la berline reçoit deux moteurs complètement nouveaux.

Hyundai présentera un nouveau moteur diesel de 1,5 litre dans l’i20. L’ancien moulin diesel de 1,4 litre a déjà été abandonné et n’a pas été mis à jour pour se conformer aux normes BS6. Ce nouveau moteur diesel de 1,5 L est le même moteur qui fait également office de Venue, le lifting Verna et même le Creta et Seltos. Il y aura également le nouveau moteur turbo essence de 1,0 litre qui fait le travail sur la plupart des nouvelles voitures Hyundai, dans le même état que le Venue. Alors que les deux moteurs à essence ont l’option d’une boîte de vitesses manuelle (ou semi-manuelle) et automatique, le diesel i20 manque malheureusement l’option d’une boîte de vitesses automatique.

Chiffres de consommation de carburant (certifiés ARAI)

Groupe motopropulseur Efficacité énergétique (certifié ARAI) 1,2 litre essence MT 21 kmpl CVT essence 1,2 litre 19,65 kmpl IMT turbo-essence de 1,0 litre 20 kmpl DCT turbo essence de 1,0 litre 20,28 kmpl 1,5 litre diesel MT 25 kmpl

Les chiffres d’économie de carburant certifiés ARAI sont assez élevés ici et le kilométrage réel dans le monde sera assez différent de ce qui est prétendu. Cela nous donne toujours une bonne idée de ce à quoi nous attendre. Et sans surprise, c’est la variante diesel-manuelle de l’i20 qui est la plus frugale du lot suivie du 1,2L essence-manuelle. L’économie de carburant du moteur turbo-essence est également assez proche du moteur à essence atmosphérique avec les deux options de boîte de vitesses. La CVT essence est cependant la moins frugale du lot, et c’est typique des boîtes de vitesses CVT.

Les variantes haut de gamme de la nouvelle i20 seront chargées jusqu’aux branchies avec des fonctionnalités comme toutes les autres Hyundai. Certaines des caractéristiques phares comprennent un écran tactile de 10,25 pouces, un affichage numérique des instruments, un système audio Bose, un toit ouvrant et plus encore. Hyundai propose un total de huit options de couleurs avec la nouvelle i20, y compris des schémas bicolores. Les deux peintures bicolores – rouge et noir; blanc et noir, sera disponible sur toutes les variantes à l’exception de la base Magna.

La Hyundai i20 est l’une des berlines haut de gamme originales et les plus anciennes du pays. Ce n’est que beaucoup plus tard que de nombreux nouveaux fabricants sont entrés dans le segment et il est maintenant très compétitif. En termes de prix, la nouvelle Hyundai i20 rivalisera avec les Maruti Suzuki Baleno, Toyota Glanza, Volkswagen Polo, Tata Altroz, Ford Figo et Honda Jazz. Avec le lancement prévu le 5 novembre, nous nous attendons à ce que le prix de la Hyundai i20 2020 varie de Rs 5,5 lakh à Rs 9,5 lakh (ancien showroom).