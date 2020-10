Envy et Cloud9 Blue s’affronteront dans la grande finale de qualification de VALORANT First Strike

Image via Riot Games

La fumée s’est installée et deux équipes restent dans le VALORANT Qualification nord-américaine de First Strike.

Team Envy et Cloud9 Blue s’affronteront dans la grande finale de demain, le vainqueur remportant la tête de série lors des qualifications fermées de Nerd Street Gamers la semaine prochaine.

La nouvelle formation d’Envy fait sa première apparition professionnelle depuis l’acquisition des anciens pros du T1 Victor «food» Wong et Austin «crashies» Roberts – et ils n’ont pas manqué un battement. L’équipe s’est déplacée confortablement à travers le support, supprimant Complexity et T1. Et Anthony «momAy» DiPaolo a eu une journée sur le terrain dans la victoire unilatérale d’aujourd’hui contre le général G, menant l’équipe avec 44 frags sur deux cartes (la nourriture est arrivée deuxième avec 30 attaques décisives).

L’équipe a réussi à obtenir la deuxième place de la série Pop Flash Ignition avec leur équipe précédente, mais est finalement tombée aux mains des Sentinelles. Mais avec les Sentinelles, première tête de série, éliminées par le général G en quarts de finale d’hier, seul C9 se met en travers de leur chemin.

La victoire de C9 sur TSM était un peu plus au coude à coude. C9 a remporté Ascent facilement, avec Skyler « Relyks » Weaver débarquant un bel as pour saisir le huitième round. Mais Bind était beaucoup plus proche, les deux équipes faisant des allers-retours bien en prolongation. En fin de compte, TSM gagnerait le match sur le dos de Matthew «WARDELL» Yu, 16-14.

Dans une pièce impressionnante, la star Oper a aligné les joueurs de C9 un par un pour un quatre K.

Malgré un gros effort, TSM subirait une perte décevante sur la troisième carte. C9 a absolument dominé la première mi-temps, mais TSM effectuait un retour impressionnant jusqu’à ce qu’ils finissent par perdre, 13-11.

Le match de la grande finale d’Envy et C9 débutera demain à 16h CT.

