10 moments de Star Wars Comics qui ont choqué le monde

Marvel Comics

L’univers élargi de Star Wars est une chose intimidante, même après la réinitialisation de la continuité introduite par Disney dans la préparation de la sortie de l’épisode VII en 2015. Insolemment surnommé «l’univers expliquant» par certains fans pour le fait qu’il ne laisse aucune pierre non retournée et répond aux questions qui Il n’avait probablement pas besoin de réponses pour commencer, il a néanmoins évoqué des histoires sérieusement brillantes au fil des ans, et les bandes dessinées sont au centre.

Bien que précédemment publié par Dark Horse Comics, Marvel a une fois de plus pris les rênes de Star Wars depuis 2015, étoffant le nouveau canon élargi avec des histoires se concentrant sur des personnages comme Darth Vader et le trio emblématique de la trilogie originale dans Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia.

L’éditeur a laissé tomber quelques bombes GRAVES sur la continuité de Star Wars à cette époque. En examinant principalement l’écart de trois ans entre les épisodes IV et V, mais en s’étendant à d’autres époques au cours des années qui ont suivi, les bandes dessinées Star Wars de Marvel ont réussi à enrichir la saga tout en fournissant des révélations vraiment choquantes en cours de route.

Toutes les bandes dessinées ne sont pas forcément un coup de circuit, mais si vous lancez votre cube chance et que vous leur donnez une chance, vous serez forcément époustouflé d’une manière ou d’une autre.