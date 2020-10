Sir Elton John: J’ai refusé Liza Minnelli

2020-10-30 02:00:12

Sir Elton John a rejeté une fois une proposition de Liza Minnelli, après qu’elle lui ait demandé de l’épouser alors qu’ils étaient à une fête dans la légendaire boîte de nuit Studio 54.

L’icône de la musique âgée de 73 ans – qui est mariée à David Furnish – a affirmé que l’actrice Liza lui avait déjà proposé lors d’une fête au légendaire club new-yorkais des années 70, Studio 54.

Elton a déclaré que la plupart des gens à la fête «faisaient des lignes» de cocaïne, mais a insisté sur le fait qu’il était suffisamment sobre pour rejeter la proposition de Liza.

Il a rappelé: «Il y avait une zone en bas qui avait des flippers avec des lignes et des lignes de coca et vous rencontriez tout le monde là-bas, des politiciens aux danseurs de ballet en passant par les acteurs et les chanteurs.

«Tout le monde là-bas faisait des lignes de coca.

«Liza Minnelli m’a proposé une fois là-bas. Elle a demandé: « Veux-tu m’épouser? » À ce stade, j’ai battu le record du sprint du 100 m et je suis parti.

Le hitmaker ‘Tiny Dancer’ a également révélé qu’il avait déjà fait prendre à Rod Stewart des nitrites d’amyle – également connus sous le nom de «poppers» – dans la discothèque.

S’adressant à Dua Lipa sur Instagram Live, il a ajouté: «Il ne voulait pas danser. Je suis monté là-bas et j’ai pris une bouteille de poppers. J’ai dit: «Viens danser – comment peux-tu ne pas danser?

«J’ai poussé la bouteille dans son nez et il est resté sur la piste de danse pendant une heure et demie. «Donnez-moi quelques-uns de ceux-ci, mon cher. Nous nous sommes tellement amusés. »

Elton a maintenant mis ses habitudes de fête derrière lui et se concentre sur sa vie de famille à la maison avec son mari et leurs fils, Elijah, sept ans, et Zachary, neuf ans.

Et au milieu de la pandémie de coronavirus, le chanteur de ‘Rocket Man’ a récemment déclaré que passer du temps avec ses proches était la seule «doublure» de la crise en cours.

Il a dit: «Ce qui est formidable à propos du verrouillage, et de la lueur d’espoir, c’est que j’ai passé tellement de temps avec Zachary, Elijah et David.

« Je ne passe jamais beaucoup de temps avec eux de toute façon, donc depuis mars, lorsque nous avons quitté l’Australie, nous avons été complètement confinés à Los Angeles ou en Grande-Bretagne et nous avons passé chaque jour ensemble et c’était merveilleux. »

