Enola Holmes 2: Mises à jour exclusives sur la suite!

jeNetflix va-t-il faire Enola Holmes 2? Netflix a été une institution pour de nombreux films et séries Web pendant cette pandémie de coronavirus, en particulier ceux qui ne pouvaient pas avoir de pause théâtrale. Enola Holmes est l’un de ces films. Le personnage de Sherlock Holmes est aimé du public dans les deux séries Web (interprétées par Benedict Cumberbatch) ainsi que dans son film (joué par Robert Downey Jr).

Enola Holmes s’inspire de la série de livres «Les mystères d’Enola Holmes» qui a été publiée entre 2006 et 2010. Enola est la sœur de Sherlock Holmes. Elle est le plus jeune membre de la famille Holmes, et elle n’a pas vu ses frères (Sherlock et Mycroft) depuis longtemps.

Enola est devenue détective lorsque sa mère a soudainement disparu. La disparition de sa mère est également devenue un moyen de retrouver Sherlock et Mycroft.

Le roman « Les mystères d’Enola Holmes » est divisé en six parties, et le film « Enola Holmes » est basé sur l’histoire de la première partie du roman.

Actualités concernant Enola Holmes 2

Netflix est célèbre pour faire des suites de films ainsi que des séries Web, il ne sera donc pas choquant de voir la deuxième partie de «Enola Holmes». Mais toutes ces choses dépendent de la réponse publique de la première partie. Sur Rotten Tomatoes, les retours positifs du film sont plus que négatifs. Les critiques louent le nouveau look de l’actrice de «Stranger Things» Millie Bobby Brown. On aime aussi Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes.

Si Netflix décide de faire la suite du film, la nouvelle viendrait d’ici la fin de cette année.

Date de sortie possible d’Enola Holmes 2?

La production d’Enola Holmes 2 ne serait pas aussi facile et fluide en raison de la pandémie de coronavirus, car de nombreux films électroniques et séries Web ont été retardés.

Autre aspect qui pourrait affecter la suite de ce film, Millie Bobby Brown est occupée par « Stranger Things » alors que Henry Cavill fait partie de la franchise « The Witcher ». Si tout va pour le mieux, Enola Holmes 2 pourrait sortir en 2022.

Au fur et à mesure que nous trouverons plus d’informations sur Enola Holmes 2, nous les mettrons à jour ici.

