L’inquiétude monte quant au non-respect des mesures de niveau 3 qui pourrait forcer le verrouillage du Royaume-Uni

Les craintes montent à Whitehall quant à l’adhésion du public au système de restrictions à trois niveaux en Angleterre alors que la pression augmente sur Boris Johnson pour qu’il introduise une mesure nationale pour prendre le dessus sur la deuxième vague. Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré que le gouvernement « essaiera tout en notre pouvoir « d’éviter un » verrouillage national général « après que des recherches ont montré que 100000 personnes sont infectées par le coronavirus chaque jour.Mais les conseillers scientifiques et les responsables gouvernementaux ont examiné des chiffres montrant que l’activité des populations dans certaines régions de niveau trois a à peine diminué depuis les restrictions ont été introduits, par rapport à un mouvement minimal lors du verrouillage complet en mars, je comprends. La lettre d’information i politique a coupé le bruit C-word Le i n’a pas vu les chiffres en question mais une source a dit qu’ils étaient «préoccupants» en ajoutant: le mot qui suscite le plus d’inquiétude en ce moment est la conformité, ou son absence. »Cette préoccupation a été reprise par les dirigeants locaux dans les zones de niveau 3. Lire la suite Steve Rotheram, maire de Liverpool: Le système de niveaux a encouragé une approche « pick and mix » des règles de Covid Dans un article pour i, Steve Rotheram, le maire de la région de Liverpool, qui a été la première zone à être placée dans le troisième niveau Il y a des semaines, il a déclaré craindre que le système de niveaux «pick and mix» ait «aliéné les gens de haut en bas du pays qui ne se sentent plus obligés de se conformer à la réglementation». Il a appelé à «l’unité nationale», le gouvernement publiant des plans de sortie clairs pour différentes zones. Certains conseillers scientifiques du gouvernement craignent que le mot «lockdown» soit devenu trop chargé et suggèrent un «coupe-feu» – l’expression du gouvernement gallois M. Johnson a jusqu’à présent résisté à une mesure nationale de contrôle de la propagation du coronavirus (Photo: REUTERS / Phil Noble) Le message autour d’une mesure nationale doit être soigneusement calibré pour assurer une plus grande conformité, a déclaré une source. Les régions ont été soumises à des restrictions plus strictes de niveau deux et de niveau trois, la pression est montée sur le Premier ministre pour qu’il suive la France et l’Allemagne et impose un verrouillage national.Résistance M. Johnson a jusqu’à présent résisté à une mesure nationale, insistant sur le fait que l’approche régionale est mieux ciblée. nouvelles régions étant placées dans les niveaux supérieurs, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Nous continuons à voir une augmentation inquiétante des cas dans tout le pays, et il r une action décisive est nécessaire. »Les commentaires de M. Jenrick selon lesquels le gouvernement s’efforce d’éviter un« verrouillage national général »suggèrent qu’un plan à l’échelle de l’Angleterre est une option sur la table. Il a déclaré à l’émission Today de Radio 4 que le gouvernement était« très ferme »est qu’un bref verrouillage national des« disjoncteurs »serait la mauvaise approche, disant« vous ne pouvez pas avoir un pays stop-start ». À la question de savoir si elle exclurait un autre verrouillage national, la ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré:« Eh bien, je pense qu’à ce stade, bien sûr, nous ne pouvons rien exclure parce que nous sommes un gouvernement qui s’efforce de faire en sorte que nous arrêtions la propagation de ce virus et aussi (que) nous protégions la santé publique. « Nous avons donc utilisé, et nous utilisons et nous continuerons d’utiliser tous les moyens dont nous disposons pour faire exactement cela. » Dirigeants locaux – «Aucune perspective» d’un deuxième verrouillage complet Susan Hinchcliffe, chef du conseil de Bradford, a déclaré que des ministres lui avaient dit qu’il n’y avait «aucune perspective» d’un deuxième verrouillage national, lors des discussions sur le placement du West Yorkshire au niveau trois. Lorsqu’on lui a demandé si la conformité serait plus facile pour ceux du West Yorkshire dans un verrouillage national plutôt que des restrictions locales, elle a déclaré au programme Today de BBC Radio 4: «J’ai posé cette question et on m’a dit qu’il n’y avait aucune perspective de verrouillage national. . «De toute évidence, c’est une approche à plusieurs niveaux que le gouvernement encourage.» À propos d’un verrouillage national, le conseiller a ajouté: «C’est ce qui fonctionne, c’est la seule chose que nous ayons vue qui a fonctionné, et tout le pays y était ensemble et faisait des choses ensemble. Il y a quelque chose dans le fait que les gens suivent des règles et veulent voir l’équité. » Le conseiller Ian Ward, chef du conseil municipal de Birmingham, a déclaré qu’un passage au niveau trois était «inévitable», voire «imminent». Il a déclaré: «Compte tenu de la hausse du taux de cas et d’autres facteurs, un passage au niveau trois semble inévitable à un moment donné et je parle à l’autre rencontré. [council] les dirigeants, les députés et les responsables de la santé publique au quotidien, alors que nous rassemblons nos demandes pour passer au niveau trois. «C’est parce que nous voulons que le gouvernement travaille avec nous pour protéger les vies, les emplois et l’économie. «Mais je n’ai certainement pas dit que nous allions au niveau trois de façon imminente. Ce n’est pas le cas actuellement. » Il a été révélé que 280 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 jeudi, et il y avait eu 23065 autres cas confirmés en laboratoire au Royaume-Uni, mais le nombre réel de cas est estimé beaucoup plus élevé. , avec un rapport de l’Imperial College de Londres, suggérant qu’il y a près de 100 000 nouveaux cas par jour, l’épidémie se propageant en particulier dans le sud de l’Angleterre.

