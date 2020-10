Prochaines sorties DVD et Blue-ray que vous voudrez peut-être découvrir

2020 est terminé aux deux tiers environ, et le calendrier des sorties Blu-ray et numériques a été un centre d’activités. Les salles de cinéma restent fermées pour tenter de contrôler la propagation du coronavirus, mais la plupart des films touchent davantage diverses vitrines numériques depuis le début de cette année. Ces films sortis en 2020 continuent de se répandre sur les supports physiques car la plupart des cinémas restent fermés. Faites défiler vers le bas pour voir les sorties Blue-ray et DVD de septembre 2020. Vous voudrez peut-être obtenir une qualité Emballage DVD pour garder vos disques en sécurité.

1. Hawaii Five-O: Saison 10 (La dernière saison – DVD)

Adieu les enlèvements de Hawaii Five-O, les menaces à la bombe, les pirates, les assassinats et tous les autres problèmes qu’Alex O’Loughlin (Steve McGarrett) et son groupe de travail doivent résoudre. Steve et Scott Caan (le sergent-détective Daniel Williams) affrontent des ennemis familiers et de nouveaux adversaires, y compris la confrontation finale passionnante avec Yakuza pour l’âme de l’île. Le groupe de travail aura besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir grâce aux apparitions d’invités de Thomas Magnum et Higgins.

Ces derniers cas des meilleurs du HPD vous offrent la chance d’assister à la conclusion épique de la saga de Danno et McGarrett dans les 22 épisodes de la saison 10 (collection de 5 disques).

2. Chicago Five Saison 8 – DVD

Les pompiers courageux, les ambulanciers paramédicaux et l’équipe de sauvetage de Chicago Firehouse sont de retour pour la huitième saison explosive. Avec le lieutenant Severide à la tête du capitaine Casey à la tête de l’entreprise de camions, l’équipe Firehouse 51 fait face à de nouveaux défis alors qu’elle met sa vie en jeu pour assurer la sécurité des résidents de Chicago.

La dernière fois que vous avez vu ces héros, ils se précipitaient pour aider les travailleurs piégés dans une usine de matelas en feu. Une chaudière industrielle était sur le point d’exploser. Les Chicago Five réussiront-ils avant qu’une explosion ne prenne tout le bloc?

3. Vieillir avec vous – Blu-ray

Hodaka s’enfuit de sa maison isolée (sur une île) à Tokyo pendant l’été de sa première année d’école. En peu de temps, il se retrouve poussé à ses limites personnelles et financières. Il vit dans l’isolement, mais trouve plus tard un emploi d’écrivain pour un magazine occulte. Un jour, Hodaka rencontre Hina, une femme qui a le pouvoir d’arrêter la pluie et de nettoyer le ciel tout entier. Le film a à la fois des sous-titres en anglais et la piste japonaise originale.

4. Cinema Paradiso – Blu-ray

Ce film célèbre la jeunesse, la magie éternelle du cinéma et l’amitié. Le film a remporté plusieurs prix, tels que la musique originale, l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, etc. Il raconte l’histoire intéressante d’un réalisateur à succès, Salvatore, qui est rentré chez lui pour les funérailles de son vieil ami qui a été projectionniste dans un cinéma local tout au long de son enfance.

Alors que Salvatore renoue avec la communauté qu’il a quittée trois décennies plus tôt, les souvenirs de sa première liaison avec Helena et de toutes les bénédictions et défis qui ont façonné sa vie inondent son esprit. La version théorique originale sera présentée sur un Blu-ray 4K Ultra-HD.

Vous voudrez peut-être vérifier d’autres DVD et Blu Ray sortie au cours du dernier trimestre de 2020.