En l’absence du football, Amarjit brûle des calories dans la rizière de son village de Manipur – Football

En l’absence d’entraînement en plein air et de compétitions autorisées en raison de la pandémie de COVID-19, le capitaine indien de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2017, Amarjit Singh Kiyam, aide ses parents à cultiver le riz dans son village natal de Manipur. Le milieu de terrain de 19 ans, déjà diplômé de l’équipe nationale senior, a rejoint son père dans la transplantation des plants de paddy dans les champs rendus boueux par les pluies de la mousson. Le terrain appartient à sa famille.

«J’aidais ma famille dans la rizière – à faire de l’agriculture. Il n’y a pas de honte à retourner à ses racines et à aider sa famille dans les rizières », a déclaré Amarjit. «Ma famille cultive depuis des générations. Mais moi-même, je n’ai pas accordé beaucoup d’attention à l’agriculture depuis que je suis enfant. J’ai toujours été trop amateur de football », a-t-il ajouté.

Pour le jeune qui restait la plupart du temps en dehors de l’État pour disputer des matches, c’était l’occasion de renouer avec les racines.

«Normalement, je ne rentre pas longtemps à la maison. Même lorsque la saison est terminée, nous avons fait une tournée d’exposition ou une autre avec les équipes nationales juniors. Donc, quand j’arrive finalement à rentrer à la maison pendant quelques semaines, ce n’est généralement pas la saison de la cultivation.

«Maintenant, j’ai le temps d’aller là-bas et de renouer avec mes racines. Je me sens fier. J’ai appris les différents aspects de l’agriculture, et je peux vous dire que c’est une activité assez épuisant », a-t-il déclaré dans un communiqué de l’AIFF.

Il a dit que sortir de chez soi et faire des activités en plein air était «assez rafraîchissant».

«C’est toujours agréable d’avoir une sorte d’activité comme passe-temps – quelque chose qui vous aide à ne pas penser au football pendant quelques heures chaque jour. Je pense que l’agriculture a fait cela pour moi. J’apprécie vraiment cette activité », dit-il.

