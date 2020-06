Emma Watson est attristée par la mort de George Floyd et reçoit un soutien dans la lutte contre le racisme

– – –

L’actrice hollywoodienne Emma Watson a exprimé mercredi son soutien dans la lutte contre l’injustice sociale et le racisme après la mort du noir George Floyd aux États-Unis. Elle a partagé ses réflexions dans une déclaration écrite sur Instagram, où elle a parlé de discrimination, de domination d’une caste et des situations auxquelles elle fait face.

Emma a écrit dans son article Instagram qu’il y a trop de racisme dans notre passé et notre présent, ce qui a été accepté. La suprématie blanche, l’exploitation noire et l’oppression étaient étroitement liées à la société.

Emma a dit qu’elle en avait profité lorsqu’elle était blonde. Il a dit que beaucoup de choses dans la société soutiennent par inadvertance le racisme. Il est nécessaire de travailler dur à l’extérieur et à l’intérieur pour y faire face.

L’actrice a dit que je pouvais voir ta colère, ton chagrin et ta douleur. Je ne sais pas ce que ça fait pour vous, mais cela ne veut pas dire que je n’essaierai pas. Emma avait précédemment soutenu la panne.

– – –