Toit Toyota Innova Crysta percé d’une pierre

Que se passe-t-il lorsqu’une pierre lourde heurte une voiture sur le toit à grande vitesse? Consultez cet article pour savoir ce qui est arrivé à la Toyota Innova Crysta dans cet accident.

Les voitures Toyota sont connues pour être durables et conçues pour durer. Nous avons de nombreux exemples de Toyota Innova, Etios, Corolla et même Qualis fonctionnant bien même après 10-15 ans de propriété. Voici un accident impliquant l’Innova Crysta où une roche tranchante et lourde est tombée sur le toit du monospace.

Comme vous pouvez le voir, le rocher est tombé d’une hauteur considérable et c’est pourquoi il a réussi à causer autant de dégâts. Il a percé à travers le toit et a créé un trou massif. De plus, il a également endommagé le siège, le rembourrage de la housse et la porte. Autre que le trou massif, une énorme bosse peut être vue sur le côté droit du toit.

Heureusement, aucun passager n’était assis de ce côté de la voiture. Celui qui était assis a été déposé il y a seulement 10 minutes. Si quelqu’un s’était assis là, il aurait pu se blesser gravement à la tête. Cependant, une chose qui ne peut pas être expliquée est de savoir comment le pare-brise avant a obtenu une fissure de cela.

Cet accident s’est produit dans la vallée de Sangla, Himachal Pradesh. Les propriétaires ont rapidement appelé un concessionnaire Toyota et ont reçu une réponse immédiate. Toutes les décisions concernant l’assurance et le coût total de la réparation ont été informées en quelques heures. Le concessionnaire a conseillé au propriétaire de se faire remplacer les piliers.

Si une autre voiture avait été à cet endroit, elle aurait subi des dommages similaires. Cet accident n’efface rien sur la qualité de construction car nous devons prendre en compte la vitesse de la roche tranchante lorsqu’elle est tombée d’une colline. Parallèlement à cela, nous avons une fois de plus pu voir l’expérience impressionnante des concessionnaires de Toyota.

BS6 Innova Crysta utilise deux options de moteur, dont un moteur à essence de 2,2 litres et un moteur turbo diesel de 2,4 litres. Le moteur à essence et diesel sont couplés à un MT à 5 vitesses et à un AT à 6 vitesses en option. Les prix d’Innova commencent à Rs 15,36 Lakhs jusqu’à Rs 24,06 Lakhs (ex-showroom Delhi).