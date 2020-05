EMMA KUBERT enseignera des classes de croquis en ligne via l’école Kubert

Crédits: Emma Kubert



L’école Kubert Crédit: The Kubert School



Communiqué de presse

L’école Kubert est fière d’annoncer le lancement de son tout premier programme de croquis en ligne en samedi. Notre programme pour enfants du samedi a toujours été enseigné sur place à la célèbre école Joe Kubert, et nous sommes maintenant ravis de pouvoir les mettre à la disposition de ceux qui pourraient ne pas y assister en les offrant en ligne!

Les anciens instructeurs ont inclus Joe Kubert, Mike Chen, Fernando Ruiz et maintenant, Emma Kubert!

SAMEDI COURS DE CROQUIS EN LIGNE POUR JUIN. ENSEIGNÉ PAR EMMA KUBERT!

Les enfants de tous âges et de tous niveaux peuvent profiter de l’enseignement artistique en ligne d’Emma Kubert pour le mois de juin avec le lancement des Sketch Sessions en ligne de l’école Kubert en ligne! «J’ai adoré assister aux cours du samedi quand j’étais plus jeune. Cela m’a permis d’explorer la narration, de dessiner avec imagination et de démarrer ma carrière d’artiste! J’ai tellement appris de mes professeurs et je suis ravi de transmettre ces connaissances. . Ça va être génial! » dit Emma Kubert, diplômée de l’école Kubert en 2018, fille d’Andy Kubert et petite-fille du fondateur et créateur légendaire de l’école, Joe Kubert.

Emma a travaillé en freelance pour diverses sociétés telles que DC Comics, Dynamite Entertainment, 20th Century Fox et Image Comics. Elle a récemment dessiné, encré et coloré pour DC Super Hero Girls et Teen Titans Go! De DC Comics, dessiné des mises en page pour le jeune roman graphique adulte Raven de la bande dessinée et illustré deux affiches de films pour la promotion Dark Phoenix de la 20th Century Fox. Emma travaille actuellement avec son collègue artiste et diplômé de l’école Kubert, Rusty Gladd, pour développer leur projet Inkblot pour Image Comics, propriété du créateur, qui sera publié plus tard en 2020.

« Nous sommes ravis qu’Emma nous aide à lancer nos tout premiers cours de croquis du samedi en ligne! C’est une artiste fantastique et nous avons hâte qu’elle apporte un merveilleux sentiment d’énergie et de plaisir à ce programme incroyable! » dit Anthony Marques, président de l’école Kubert.

Les cours débuteront le 6 juin 2020 et dureront quatre samedis. Le prix mensuel sera de 95 $.

La classe se déroulera à quatre moments différents tout au long de la journée afin que les gens du monde entier puissent en profiter!

Si vous avez besoin de fournitures d’art, veuillez visiter www.kubertartstore.com pour acheter vos fournitures d’art et elles vous seront envoyées par la poste.

Les cours se dérouleront à quatre moments différents.

10h00 – 11h30 HE

12:00 – 1:30 ET

14 h 00 – 15 h 30 HE

16 h 00 – 17 h 30 HE

Pour plus d’informations sur The Kubert School, veuillez visiter www.kubertschool.edu