Lili Reinhart de Riverdale dans Thriller Chemical Hearts pour Amazon

Riverdale étoile Lili Reinhart joue pour Amazon Studios dans un nouveau thriller intitulé Coeurs chimiques. Le film est basé sur le roman Nos coeurs chimiques par Krystal Sutherland. Richard Tanne dirige à partir de son propre script. Les producteurs sont page cinquante-quatre Alex Saks (The Florida Project, Book Club) et Tanne, et le film est produit par Executive Jamin O’Brien (Huitième année) et Reinhart, dans son premier rôle de producteur exécutif. Le film fera ses débuts sur le service de streaming vidéo Amazon Prime le 21 août. outre Riverdale‘s Reinhart, les stars de cinéma Austin Abrams, Sarah Jones, Adhir Kalyan, Kara Young, Coral Pena, et C.J. Hoff.

Riverdale Stars se ramifiant

« Henry Page, dix-sept ans (Austin Abrams) n’a jamais été amoureux. Il se croit romantique, mais le genre d’amour unique qu’il espérait n’est pas encore arrivé. Puis, le le premier jour de la dernière année, il rencontre Grace Town (Lili Reinhart), étudiante en mutation, et il semble que tout est sur le point de changer. Lorsque Grace et Henry sont choisis pour co-éditer le journal de l’école, il est immédiatement attiré par le mystérieux nouveau venu. En apprenant le secret déchirant qui a changé sa vie, il se retrouve amoureux d’elle – ou du moins de la personne qu’il pense qu’elle est. «

Après avoir éclaté au cours des dernières années chez Hustlers, Reinhart cherche à poursuivre le succès du Riverdale les enfants en dehors du spectacle. KJ Apa succès au box-office avant les fermetures avec Je crois toujours, Camila Mendes vient de lancer avec succès son original Netflix Mensonges dangereux, et Cole Sprouse a un certain nombre de projets en cours. Hollywood a remarqué ces jeunes acteurs, et un jour nous pourrons peut-être regarder Riverdale comme mettant en vedette l’un des plus grands moulages de noms de tous les temps. Coeurs chimiques fait ses débuts sur Amazon Prime Video le 21 août.

