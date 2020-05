L’AFL devrait dévoiler ses plans de relance de la saison vendredi avec un redémarrage à la mi-juin en tête

Les clubs et les supporters de l’AFL devraient enfin être informés de la relance de la saison 2020, avec le directeur général Gillon McLachlan pour dévoiler les plans de la ligue vendredi.

De nouveaux délais et protocoles d’entraînement, une date de retour au jeu et des détails supplémentaires sur le premier bloc de matches devraient tous être confirmés par l’AFL avant le week-end.

Il fait suite à des semaines de négociations entre la ligue, les gouvernements des États et les responsables de la santé autour des étapes vers le retour de la saison AFL, qui a été suspendue en mars en raison de l’épidémie de coronavirus.

La formation de contact complet pour tous les clubs devrait recommencer le 25 mai avant le redémarrage de la saison le 11 ou le 18 juin.

La date de redémarrage dépendra en partie de la durée pendant laquelle les clubs pensent avoir besoin d’un entraînement complet avant de disputer des matches de compétition.

Coronavirus: SA Health refuse l’exemption AFL

Certaines figures clés du club ont estimé que les équipes pourraient être prêtes à jouer dans les quinze jours suivant la reprise de l’entraînement à contact complet, tandis que d’autres ont déclaré que trois à quatre semaines pourraient être nécessaires.

Un match du jeudi soir entre les clubs poids lourds victoriens Collingwood et Richmond a été envisagé pour la réouverture de la saison, et un montage flexible au-delà du premier mois du redémarrage donnera à l’AFL la possibilité de manipuler le calendrier si et quand les restrictions aux frontières d’État changent à nouveau. .

Les restrictions existantes en Australie-Occidentale et en Australie-Méridionale ont dicté que la côte ouest, Fremantle, Adélaïde et Port Adélaïde déménageront temporairement dans les hubs du Queensland.

Les clubs sud-africains devront terminer leurs mini-campagnes de pré-saison dans les centres en raison du refus de leur État d’origine de leur accorder des exemptions de formation spéciales aux restrictions actuelles.

Coronavirus: AFL tente de relancer la concurrence

Les délocalisations temporaires signifient que les clubs WA et SA seront à ce que le président de Port Adélaïde, David Koch, a qualifié de « désavantage significatif ».

Mais avec les restrictions de ces États en place et le désir de l’AFL de jouer les 144 matches restants dès que possible, il y a peu d’autres options réalistes disponibles.

Le capitaine de la côte ouest, Luke Shuey, a déclaré que son club était prêt à faire ce qu’il fallait pour le bien de la compétition.

« Nous réalisons que nous allons devoir voyager à un moment donné et être absent pendant un certain temps », a déclaré Shuey à Fox Footy jeudi soir.

« Heureusement pour nous, nous sommes habitués à voyager, mais pas pendant quatre, cinq ou six semaines.

« Mais nous devons lancer une saison, pas seulement pour nous, mais pour les fans de footy à travers le pays et donner aux gens un spectacle.

« Plus vite nous pourrons le faire, mieux nous serons. »

©AAP2020