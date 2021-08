« Elles ont brillé à la télé : que sont-elles devenues ? » quelles stars de la télé Karine Ferri nous emmènera retrouver sur TFX ?

Si vous n’avez rien de prévu pour ce soir, allez faire un petit tour sur TFX puisque la chaine a programmé la diffusion d’une émission qui promet d’être très intéressante. Il s’agit du programme intitulé « Elles ont brillé à la télé : que sont-elles devenues ? », présenté par Karine Ferri. Une émission dans laquelle l’animatrice nous emmènera découvrir le parcours de plusieurs femmes qui ont toutes marqué à jamais l’histoire de la télévision française. À noter qu’elle sera diffusée ce jeudi 26 août à partir de 21H05. Pour l’occasion, nous avons ainsi décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend durant cette soirée.

Qui verra-t-on alors dans cette émission ?

Beaucoup de téléspectateurs se sont déjà surement posé cette question : que sont devenues ces grandes célébrités féminines de la télé ? Eh bien, Karine Ferri va justement y répondre ce jeudi soir dans son émission. Et elle va justement nous donner des nouvelles de plusieurs stars que nous connaissons tous très bien.

« Elles ont brillé à la télé : que sont-elles devenues ? » nous emmènera donc découvrir le parcours de certaines de ces femmes qui ont toutes marqué à jamais l’histoire de la télévision française. Chacune d’entre elles a déjà connu ce qu’est la célébrité, certaines étaient même de véritables superstars, reconnues et adulées partout en France. C’est le cas par exemple de la chanteuse et vedette de la télé-réalité, Eve Angeli. On pourra ainsi découvrir dans l’émission comment elle a vécu depuis ces nombreuses années. Mais ce n’est pas tout puisqu’on aura aussi la chance de voir que sont devenues les comédiennes Camille Raymond et Magalie Madison, deux stars de la série « Premiers Baisers ».

Et si vous vous en souvenez encore, il y aura également Titia, l’hôtesse sexy de l’émission « Tout le monde en parle ». Pour finir en beauté la soirée, Karine Ferri nous emmènera également retrouver Véronique de Villèle, la présentatrice culte de « Gim Tonic ». Ces femmes ont toutes, pendant des années, fait partie de notre quotidien à travers nos écrans de télévision, mais aujourd’hui, que sont-elles alors devenues ? Comment ont-elles vécu leurs nouvelles vies sans caméras et en dehors des plateaux de tournage ? Autant de questions que sont posées bon nombre d’entre nous, mais qui auront des réponses dans cette émission.

Donc, si vous vous êtes demandé également la même chose depuis ces nombreuses années, rendez-vous ce jeudi 26 août à partir de 21H05 sur TFX en compagnie de Karine Ferri, dans « Elles ont brillé à la télé : que sont-elles devenues ? ».