« 9-1-1 » saison 4 (M6) : le retour d’Athena, un gros désastre à Holywood… on vous dit tout sur les nouveaux épisodes

Très bonne nouvelle pour les fans de la série « 9-1-1 », car la saison 4 débarque enfin à la télé après une première diffusion aux États-Unis en début d’année sur la FOX. En effet, M6 a programmé la diffusion de cette nouvelle saison tant attendue par les fans ce 26 août à partir de 21H05. Et préparez-vous à passer une longue soirée puisque la chaine a prévu de diffuser 6 épisodes, sur les 14 dont elle est composée, l’un après l’autre. Mais que nous réserve alors cette nouvelle saison de la célèbre série américaine ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

« 9-1-1 », petit rappel de ce dont la série parle

Créée en 2018 par Ryan Murphy (American Horror Stories), Brad Falchuk (Glee, Nip/Tuck) et Tim Minear (9-1-1 : Lone Star), la série a tout de suite rencontré un énorme succès auprès des téléspectateurs du monde entier et compte actuellement 4 saisons ainsi qu’une cinquième en préparation. Mélangeant le genre dramatique et l’action, la série nous emmène suivre les carrières et les vies quotidiennes des personnes qui répondent aux appels d’urgence du « 911″, d’où évidemment le choix du titre. Que ce soit les services d’appels d’urgences, les pompiers, les secouristes ou les policiers, tous sont constamment sous pression et surtout confrontés quotidiennement à des situations très compliquées dans leur travail.

Cependant, même s’ils ont pour mission de sauver des vies, ces héros doivent également en parallèle gérer les différents problèmes de leurs propres vies, comme tout le monde. Il y a Athena, qui voit son monde s’écrouler le jour où son mari lui annonce qu’il est homosexuel. Avec elle nous avons aussi Abby, travaillant au service d’appels d’urgences et frustrée de ne pas savoir si les personnes qu’elle a eues au bout de son téléphone ont été sauvées ou non. Le capitaine Nash, à la tête de la caserne 118, qui doit gérer un de ses hommes, un peu trop accro à l’adrénaline et encore tant d’autres qu’on vous laisse découvrir si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir la série, disponible en passant sur Salto.

À quoi doit-on s’attendre dans la saison 4 ?

Nombreux sont surement les téléspectateurs français qui sont déjà très impatients de voir la suite de la série. D’ailleurs, la saison 3 de « 9-1-1 » diffusée l’année dernière sur M6 avait réussi à attirer près de 2,8 millions de personnes. Ce qui devrait également être le cas de ces nouveaux épisodes, de plus, l’aventure n’est pas encore prête de s’arrêter puisque la FOX a annoncé l’arrivée d’une cinquième saison très prochainement.

Sinon, pour en revenir à l’intrigue de cette saison 4 de « 9-1-1 », elle débutera directement avec la rupture du barrage du réservoir de Hollywood, causant par la suite un gigantesque glissement de terrain. L’équipe de la caserne 118 est rapidement est tout de suite alerté par la situation et est mobilisé pour intervenir rapidement sur les lieux du désastre. Cette saison sera également marquée par le retour d’Athena Grant après 6 mois d’arrêt suite à sa violente agression. Cependant, à cause de la situation, elle se retrouve dès son premier jour dans le feu de l’action alors qu’elle espérait passer une journée tranquille derrière un bureau.

Quant à sa fille, elle est en stage au centre d’appels d’urgence sous la tutelle de Maddie. Et justement, Maddie et Chimney de leur côté, se préparent à accueillir la naissance de leur bébé. Enfin, Hen va débuter ses études de médecine, tandis que Buck va faire la découverte d’un grand secret de famille. Avec tous ces évènements à venir, les fans auront de quoi faire durer le plaisir avant l’arrivée de la suite.

Qui verra-t-on au casting ?

Pour cette quatrième saison, nous retrouverons évidemment l’ensemble du casting initial de la série. « 9-1-1 » saison 4 mettra ainsi en scène, Angela Bassett dans le rôle d’Athena, Peter Krause dans le rôle de Bobby, Jennifer Love Hewitt dans le rôle de Maddie, Oliver Stark dans celui de Buck, Aisha Hinds dans le rôle de Hen, Kenneth Choi dans celui de Chimney et Ryan Guzman dans celui d’Eddie.

9-1-1 Season 4 "Hope For The Best" Promo (HD)

Lire cette vidéo sur YouTube

Voilà donc à quoi nous devons nous attendre dans ces nouveaux épisodes de « 9-1-1 ». Pour le reste, on préfère ne pas trop en dire pour ne pas vous gâcher la surprise. Donc, si vous êtes fans de la série, rendez-vous ce 26 août à partir de 21H05 sur M6.