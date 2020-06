– – –

El Professor dans Money Heist Mises à jour de la saison 5: L’émission espagnole Money Heist a grimpé le chemin de l’émission la plus regardée sur Netflix. L’émission est basée sur un groupe de personnes qui Robb banques. cette émission est l’une des meilleures émissions sur Netflix alors que les fans savourent l’imprévisibilité de l’émission. Tout comme Game of Thrones, ce spectacle est extrêmement imprévisible, tout peut arriver à tout moment, ce frisson, cette aventure en fait l’un des meilleurs spectacles de thriller de Netlfix de tous les temps.

El Professor pense que ce personnage pourrait mourir dans la saison 5 de Money Heist

La torsion est qu’El Profesor pense que le personnage de Lisbonne alias Raquel ne survivra peut-être pas dans la saison 5. Lisbonne est un amoureux du professeur et elle a rejoint la force de braquage dans la saison 3. Au cours des deux saisons précédentes, elle essayait de le traquer. Alvaro alias El Professor dit: «Le professeur était un gars très bizarre, un gars très solitaire et ce qui s’est passé avec le groupe et trouver l’amour, c’est un très petit chapitre de sa vie. Si nous parlons de la fin du personnage, je pense qu’à un moment donné, j’aimerais le voir revenir à cette solitude, cette vie solitaire à laquelle il est plus habitué et semble plus à l’aise. »

– – –

Le casting de l’argent comprend les stars Álvaro Morte comme The Professor, Itziar Ituño comme Raquel, Úrsula Corberó comme Tokyo, Miguel Herrán comme Rio, Jaime Lorente Lopez comme Denver, Alba Flores comme Nairobi, Darko Peric comme Helsinki, Esther Acebo comme Monica, Hovik Keuchkerian, Rodrigo de la Serna et Pedro Alonso comme Berlin.

– – –