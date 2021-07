El Cid saison 2 sur Amazon Prime Video : que nous réservent les nouveaux épisodes des aventures de Ruy ?

Après une première saison sortie en 2020, la série « El Cid » revient sur Amazon Prime Video cette année avec une saison 2, très attendue par les fans. La série avait reçu à sa sortie les éloges des téléspectateurs et des critiques, la plateforme de streaming n’a donc pas mis longtemps pour sortir la suite sachant qu’elle sera disponible dès ce 15 juillet.

Toujours portée par Jaime Lorente, une des stars de « La Casa de Papel » et aussi de « Elite », cette nouvelle saison sera composée de cinq épisodes mélangeant le genre dramatique, historique et l’action. Pour cette suite, Luis Arranz, Adolfo Martínez Pérez et José Velasco, les créateurs de la sa série mythique Espagnole ont décidé de mettre la barre encore plus haute promettant de fabuleux combats et de nouvelles aventures fantastiques. Que nous réservent alors ces nouveaux épisodes de cette histoire inspirée de la vie de Rodrigo Diaz de Vivar ?

« El Cid », de quoi ça parle ?

Inspirée de l’histoire d’une légende espagnole, la série de Luis Arranz, Adolfo Martínez Pérez et José Velasco nous raconte l’histoire d’un homme qui aurait pu être roi, mais était aussi un noble, un héros, un mercenaire et un vassal, il s’agit de Rodrigo Diaz de Vivar alias « El Cid ». Un surnom qu’on lui a donné lors de la fameuse Reconquista.

Avec des nuances de « Game of Thrones » et de « Vikings », cette série d’Amazon Prime Video est un mélange impressionnant d’influences qui offre une tranche authentique de l’histoire espagnole tout au long de sa durée. « El Cid’ nous emmène alors en Espagne en plein milieu de l’ère médiévale où le pays est encore divisé en trois royaumes distincts, avec des rois en guerre, des alliances tendues et des querelles bouillonnantes prêtes à exploser à tout moment. C’est au milieu de tout cela, que les créateurs nous font découvrir notre héros, Ruy, un jeune garçon élevé par son grand-père Rodrigo.

Emmené au palais, il devient l’écuyer du Prince Sancho, le fils héritier du Roi Fernando de León. Lorsque Ruy déjoue une menace contre la vie de Fernando, il peint par inadvertance une cible sur son propre dos. Et c’est le comte Flain ainsi que la reine Sancha qui sont derrière cette tentative d’évincer le roi et de tuer Ruy. La capitale de Léon devient alors le théâtre de nombreuses intrigues politiques et de dialogues tendus, mais c’est un conflit dans la ville voisine de Saragosse qui déclenche la guerre.

Le Prince Sancho et son fidèle écuyer Ruy sont donc envoyés à la frontière nord par le Roi pour résoudre le conflit. C’est ainsi que commence l’incroyable épopée d’El Cid. Donc si vous ne l’avez pas encore vu, il n’est pas trop tard puisque la première saison est encore disponible sur Amazon Prime Video.

À quoi faut-il s’attendre dans la saison 2 ?

Cette deuxième saison de la série “El Cid” débutera directement après le décès du roi Fernando. Et évidemment, ses héritiers ont pris en main la gestion des royaumes de Castille, de Galice et également de Léon. Quant à notre Ruy, il sera nommé en tant que nouveau chevalier, un grand pas pour celui qui n’était au départ qu’un petit écuyer. Mais, il va lui falloir remporter d’autres batailles pour devenir un vrai héros.

Dans ces nouveaux épisodes, il devra également faire des choix difficiles entre Amina ou Jimena, Sancho ou Alphonse, la loyauté ou la gloire et la paix ou la guerre. Autant de décisions qui vont déterminer la suite des évènements. Les batailles, la politique, la trahison, la mort et l’amour seront donc au rendez-vous dans cette deuxième saison. Pour le reste, on vous laisse le découvrir, car il est préférable de ne pas en dire trop pour ne pas vous gâcher la surprise.

Qui verra-t-on dans les nouveaux épisodes ?

Eh bien, pour rassurer les fans de la série médiévale espagnole d’Amazon Prime Video, aucun grand changement n’a été apporté au casting de cette saison 2.

On retrouvera donc la star de la série “Elite” et de “La Casa de Papel” Jaime Lorente dans le rôle de Ruy. À ses côtés, nous reverrons également Alicia Sanz, José Luis García Pérez, Elia Galera, Carlos Bardem, Jaime Olías et encore beaucoup d’autres à découvrir au fil des nouveaux épisodes.

Si vous avez aimé la première saison ou si vous êtes amateurs de drame, de grandes batailles à l’épée et de sang, rendez-vous sur Amazon Prime Video pour la saison 2 de la série “El Cid”.