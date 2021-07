Sarah Jessica Parker, la star de Sex and the City, confirme l’arrivée de 4 nouvelles actrices au casting du reboot

Sarah Jessica Parker a confirmé l’arrivée de 4 nouveaux membres du casting dans And Just Like That…, qui est le revival de Sex and the City. La série de comédie romantique a débuté sur HBO en 1998, et a duré jusqu’en 2004. Après six saisons, deux longs métrages sont sortis en 2008 et 2010, respectivement. De 2013 à 2014, The CW Network a diffusé une série préquelle appelée The Carrie Diaries.

La série se déroule à New York et est racontée du point de vue de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Elle raconte son histoire, ainsi que celle de son groupe d’amis très soudés, dont Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) et Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Chacune d’entre elles est confrontée à des difficultés dans sa vie personnelle, sentimentale et sexuelle, alors qu’elle continue à essayer de trouver ce qui la rend heureuse. Plus tôt cette année, une suite de la série a été annoncée, qui mettra en vedette Parker, Davis et Nixon, mais Kim Cattrall ne reviendra pas. Les dix épisodes de 30 minutes seront diffusés sur HBO Max et en France sur OCS.

Sarah Jessica Parker s’est rendue sur Instagram pour accueillir quatre nouveaux membres au sein du casting de And Just Like That….. Sara Ramirez dans le rôle de Che Diaz, Nicole Ari Parker dans le rôle de Lisa Todd Wexley, Karen Pittman dans le rôle du Dr Nya Wallace et Sarita Choudhury dans celui de Seema Patel. Chaque diapositive du carrousel Instagram note la phrase « And just like that… » sur les photos des nouveaux membres du casting. Voir ci-dessous pour le post Instagram de Sarah Jessica Parker :

Bien que ces acteurs soient nouveaux dans l’univers de Sex and the City, ils ne sont certainement pas des nouveaux venus sur le petit écran. Sara Ramirez est surtout connue pour son interprétation du Dr Callie Torres dans Grey’s Anatomy. Nicole Ari Parker a récemment joué dans des séries télévisées telles que Chicago Police Department et Empire. Karen Pittman a joué le rôle de Mia Jordan dans la série télévisée d’Apple+, The Morning Show. Quant à Sarita Choudhury, elle a récemment joué Sophia Varma dans Blindspot et Anita Rees dans Little Fires Everywhere.

Étant donné que le casting original était en grande majorité blanc, une distribution plus diversifiée est logique. Sex and the City n’est pas la première série à faire l’objet de critiques pour son casting, puisque Friends manque également cruellement de représentation, tout en se déroulant à New York. Cela ouvre la porte à une variété de récits différents que la série originale de HBO n’a pas été en mesure d’explorer. Chacun des personnages du groupe d’amis original aborde l’amour, le sexe et les différents types de relations de manière assez différente, et le fait d’avoir un casting plus diversifié permet de développer cette notion. Les spectateurs devront attendre de voir comment And Just Like That… se termine, bien qu’il ait le potentiel de poursuivre la série bien-aimée sous un angle plus moderne.