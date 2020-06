Eddie McGuire se déchaîne sur David Koch «  malhonnête  » à propos des commentaires du maillot de Prison Bars

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, a menacé d’aller en justice si Port Adélaïde était autorisé à porter son maillot traditionnel des «Prison Bars» lors du Showdown contre Adélaïde l’année prochaine.

Les commentaires de McGuire sont intervenus après que le président de Port Adélaïde, David Koch, a déclaré que le Power devrait pouvoir porter le maillot historique contre Adélaïde l’année prochaine, en raison du fait que les fans n’étaient pas présents aux matchs de l’AFL cette année, ainsi que lors des futures confrontations.

« Je pense que cela devrait nous permettre de le porter dans les épreuves de force, car les épreuves de force ont une valeur patrimoniale si importante pour le football sud-australien, et c’est ce dont je discuterai avec l’AFL lorsque nous parlerons de le porter lors de l’épreuve de force l’année prochaine », a déclaré Koch à FIVEaa. .

L’équipe de Ken Hinkley sera autorisée à porter le maillot lors de la deuxième manche, car il s’agit du 150e anniversaire de Port Adelaide cette année.

David Koch veut que Port Adelaide soit autorisé à porter la bande emblématique dans chaque Showdown contre Adelaide (Getty)

McGuire a déclaré que Collingwood et Port Adelaide avaient des contrats et des accords de marque entourant la bande, les Pies permettant à Port de porter le maillot à des occasions spéciales dans le passé, y compris une finale contre Richmond en 2014.

Cependant, McGuire a qualifié les commentaires du président de Power de « fallacieux », disant qu’il exaspère les fans de Port Adelaide pour un résultat qui ne se produira pas.

« Ce qui m’agace, et je pense que David est si malhonnête envers ses propres partisans, c’est qu’il va à la radio ou à la télévision du sud de l’Australie et il les pétille », a-t-il déclaré. Footy Classified.

« Le Magpie est le Collingwood Magpie et c’est tout. Il y a des choses importantes quand vous avez une identité et c’est votre marque de commerce et Collingwood est le Magpie.

« David n’a pas le courage de dire à ses partisans que c’est fini. »

Port Adelaide a été autorisé à porter le maillot lors d’une finale d’élimination contre Richmond en 2014 (Getty)

Le président des Magpies était visiblement frustré lorsque les commentaires de Koch ont été évoqués, faisant même semblant de dormir pendant qu’ils étaient joués, suggérant que l’argument entourant le maillot d’héritage était « ennuyeux ».

« Chaque fois que Port Adélaïde a demandé, nous avons dit oui. Même lorsqu’ils ont disputé une finale contre Richmond, ce qui n’avait vraiment aucune raison », a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas adhérer à cela parce que Port Adelaide célèbre son 150e anniversaire, c’est un club puissant, nous leur souhaitons tout le meilleur.

« Je ne veux pas revenir là-dessus encore et encore parce que nous avons des accords de prise de contact, nous avons des contrats, nous avons des accords sur les marques, l’AFL est propriétaire de la marque. »

McGuire est resté furieux face aux commentaires de Koch concernant l’avenir du maillot (Neuf)

McGuire a suggéré qu’il s’attendait à ce que la Commission AFL empêche Port Adélaïde d’être autorisé à porter le maillot emblématique à chaque Showdown, mais a suggéré des problèmes s’il ne faisait pas obstacle à la puissance.

« Si la commission AFL ne fait pas ce pour quoi elle est là, c’est-à-dire protéger ses clubs et ses marques, alors ils vont vraiment avoir des ennuis », a-t-il déclaré.

« Mon pote, détends-toi. Chaque fois que tu as demandé une occasion spéciale, nous avons toujours dit oui.

« Si (la Commission autorise Port à porter le maillot), nous déciderons du mec avec la perruque à crinière de cheval.

« Kochie, allez. Tu t’es fait une oie avec Mick Malthouse, ne le fais pas deux fois. »