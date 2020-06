Chantez avec Sea Shanties dans la remorque pour les amis des pêcheurs

Amis du pêcheur était un film à succès au Royaume-Uni et obtient maintenant une sortie aux États-Unis. Un drame sur un cadre musical londonien essayant de transformer un groupe de chanteurs chantant un pêcheur en prochain grand acte musical, les stars du film Daniel Mays, James Purefoy, Noel Clarke, Tuppence Middleton, Noel Clarke, et Davchrisid Hayman. Chris Foggin le dirige à partir d’un script par Meg Leonard et Nick Moorcroft. Cela ressemble à une tonne de plaisir, et vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Fisherman’s Friends est le type de film dont on a besoin maintenant

« Un directeur musical cynique et vivant de Londres (Daniel Mays) se rend dans un village éloigné des Cornouailles un week-end de cerf où il est incité par son patron (Noel Clarke) à essayer de signer un groupe de pêcheurs chanteurs de bidonvilles (dirigé par James Purefoy). Il devient le « poisson hors de l’eau » ultime alors qu’il s’efforce de gagner le respect ou l’enthousiasme du groupe de garçons improbable et de leurs familles (y compris Tuppence Middleton) qui valorisent l’amitié et la communauté au détriment de la gloire et de la fortune. de la vie, il est obligé de réévaluer sa propre intégrité et, finalement, de se demander ce que signifie vraiment le succès. «

Cela ressemble à un joli petit film charmant et édifiant à cela. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il sera agréable de s’asseoir et de s’échapper avec une histoire amusante de chants de mer et de bonnes histoires à l’ancienne sur les poissons. Amis du pêcheur est basé sur une histoire vraie, et a été un grand succès au Royaume-Uni, mais non sans controverse non plus. C’est dommage car il sera difficile de voir le film sans y penser en regardant. Le film sortira en VOD le 10 juillet et sur demande le 24 juillet.

