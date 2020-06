Black Summer Saison 2: Chaque détail – Date de sortie, distribution, bande-annonce et tout ce que vous devez savoir

– – –

Black Summer est un premier drame américain de Netflix d’après-guerre. Il est diffusé à l’été 2019. La série prend de l’ampleur en raison de l’euphorie du coup de zombie. Bien que Black Summer appartienne à quelques-unes des meilleures sortes de jeux d’amour, il déplaît à ses fans et à ses amoureux.

Les fans affirment qu’il peut raconter l’histoire de leurs personnages et leurs performances. De nombreux fanatiques déclarent Dark Summer comme un contraire de Z Country en raison de son jeu et de son manque d’humour. Les scènes ont été enregistrées pour des personnages de l’histoire. C’est fidèlement parmi ces choses puissantes de Black Summer.

Black Summer Season 2: Qu’est-ce qui s’en vient?

Netflix, le fournisseur de streaming de divertissement sur Internet, donne les informations concernant cette série pour le renouvellement d’une autre nouvelle saison.

Le tournage de paysages devrait débuter en Alberta, au Canada. À partir de cet instant, aucune date de sortie de la saison n’est officiellement annoncée dans l’industrie du cinéma. La production est toujours en cours. La prochaine saison aura environ huit épisodes au total. Les séries d’action deviennent ennuyeuses et monotones.

En cette saison, le récit de l’acteur principal, Jaime King, discute:

« Ce dont je pourrais me moquer, c’est que tout ce que vous croyez arrivera, ne se produira pas. Cela va vous tenir debout. Il revient pour profiter de fonctionnalités réelles. Tout comme, est l’individu? Auraient-ils une sorte de but ultérieur? Qu’y a-t-il dans la psychologie de base de chaque personnage? »

Black Summer Saison 2: Cast

Les informations concernant l’ajout de personnages ne sont pas encore officiellement annoncées. La prochaine saison de Black Summer demandera quelques acteurs probablement talentueux. Ci-dessous est une liste montrant les célébrités qui rejoueront leurs personnages dans la saison à venir.

Jaime King jouant le rôle de Rose

Justin Chu Cary comme Spears

Kelsey Flower en tant que Lance

Christine Lee comme Kyungsun

Sal Velez Jr. en tant que William Velez

Erika Hau comme Carmen

Zoe Marlett comme Anna

