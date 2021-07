Ecole esport : quelle est la meilleure en France ?

Depuis plusieurs années, le secteur du gaming est devenu une industrie de plus en plus importante et s’est particulièrement professionnalisé. Pour pouvoir travailler dans ce secteur, il est aujourd’hui nécessaire de suivre des formations spécifiques pour faire de sa passion son métier. Si les universités ne proposent pas de parcours spécialisés dans ce domaine, plusieurs écoles esport ont vu le jour en France au cours des dernières années. Présentes principalement dans les grandes villes, ces écoles accueillent tous les jeunes passionnés de jeux vidéo qui aspirent à devenir joueur pro ou bien qui souhaitent travailler dans ce domaine en plein développement.

Une école esport : l’endroit idéal pour se former

Aujourd’hui être passionné de jeux vidéo n’est pas suffisant pour pouvoir espérer réussir dans ce domaine. Si cette passion est nécessaire, il convient de travailler toutes les compétences et connaissances liées aux différents métiers du gaming. Au sein d’une école esport, les étudiants peuvent se former au mieux aux différents métiers du gaming et ainsi avoir la possibilité d’accéder aux différents métiers de cet univers :

Joueur esport pro

Journalisme

Marketing

Communication

Développement web

Sachez que, selon les écoles esport en France, les spécialités et les formations peuvent être différentes. Afin de bien choisir son établissement pour se former, il est donc important de s’intéresser en détail à ces nouvelles écoles. Au sein de ces établissements, vous aurez la possibilité de profiter d’un enseignement plus spécifique et parfaitement adapté pour pouvoir travailler dans le secteur du gaming.

Quelles sont les meilleures écoles esport de France ?

Que ce soit pour devenir joueur pro ou bien pour accéder à un autre métier lié à cet univers, il est donc essentiel de suivre une formation spécifique. Pour profiter d’un enseignement de qualité et adapté au mieux à son profil, il convient de se tourner vers les écoles esport qui proposent des programmes de formation spécialisés. Accompagné par des experts du domaine et des anciens joueurs pros, vous pourrez acquérir toutes les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs. Afin de choisir la meilleure école esport, nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleurs établissements de France.

La Gaming Academy

Située à Lyon, la Gaming Academy fait aujourd’hui partie des principales écoles esport du pays. Cet établissement a fait le choix de se spécialiser dans la formation des nouveaux athlètes esports. Avec des programmes complets et intensifs adaptés à chaque élève, la Gaming Academy est l’un des principaux centres de formation de France en matière de gaming. Du fait de l’importante compétition qui existe aujourd’hui dans l’univers du jeu vidéo, cette formation est particulièrement sélective puisqu’elle n’est accessible qu’à 10 nouveaux talents chaque année. La Gaming Academy a donc une vocation bien spécifique et ciblée vers la réussite dans le monde esport. Pour permettre à un public plus large de pouvoir se former auprès d’experts du domaine, cette école esport a mis en place une plateforme en ligne sur laquelle il est possible de suivre des cours particuliers ou en groupe pour progresser sur vos jeux de prédilection.

Le Gaming Campus

Avec des établissements situés à Paris et à Lyon, Gaming Campus est une école esport de qualité qui propose de multiples formations autour de l’univers du gaming. Scindé en trois écoles spécialisées dans des secteurs précis du jeu vidéo, le Gaming Campus offre de nombreuses opportunités à ses étudiants. Au sein des 12 formations proposées dans cette école, on retrouve notamment : esport, arts numériques, développement web, communication… Au sortir de cette école esport, les étudiants auront accès à plus d’une cinquantaine de métiers selon le parcours choisi.

L’Education Gaming School

Avec son campus à Bordeaux et son campus virtuel, l’EGS School offre à ses étudiants une formation innovante et adaptée au rythme d’apprentissage de chacun. Afin de répondre aux envies professionnelles de chacun de ses étudiants, l’EGS School dispose d’un large panel de formations pour leur permettre d’accéder aux nombreux métiers du gaming. Accompagnés par les meilleurs experts du domaine et des anciens joueurs pros, les élèves de l’EGS seront parfaitement formés pour transformer leur passion en métier. Considérée comme l’une des meilleures écoles esport de France, cette gaming school est l’endroit idéal pour s’améliorer rapidement au sein d’un cadre flexible et adapté à chaque élève.