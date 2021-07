Tarantino achète le Vista Theatre de Los Angeles

Le scénariste et réalisateur oscarisé Quentin Tarantino a acheté le Vista Theatre historique à écran unique sur Sunset Boulevard à Los Angeles.

Apparaissant sur le podcast Armchair Expert, il dit qu’il a pour objectif de rouvrir le théâtre vers Noël. Le lieu, qui a ouvert ses portes en 1923, avait été fermé en raison de la pandémie.

Discutant de ses plans, il dit que ce sera différent du Landmark New Beverly qu’il a acheté en 2007 et qui diffuse exclusivement des films 35 mm et 16 mm :

« Nous l’ouvrirons probablement vers Noël. Et encore : uniquement du cinéma. Ce ne sera pas une maison de réveil. Nous allons montrer de nouveaux films qui sortent où ils nous donnent une copie de film. Ce ne sera pas comme le New Beverly [Cinema]. Le New Beverly a sa propre ambiance. Le Vista est comme un joyau de la couronne. Nous montrerons des films plus anciens, mais ce sera comme si vous pouviez organiser des fiançailles de quatre nuits. »

Tarantino n’est pas non plus fan de certaines grandes chaînes de théâtre obligées de fermer des sites en raison de la pandémie, mais pense que les cinémas-boutiques prospéreront dans un avenir proche : « certains de ces exploitants qui y vont, ils f-king méritent d’y aller. Ils ont de toute façon retiré toute la particularité des films.