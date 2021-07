Pourquoi suivre une formation dans une école esport ?

Le secteur des jeux vidéo est un domaine en plein développement et de plus en plus de jeunes sont attirés par cet univers. Pour qu’ils puissent faire de leur passion un véritable métier, il est aujourd’hui essentiel qu’ils suivent une formation de qualité et adaptée aux attentes de ce secteur en évolution permanente. En intégrant une école esport, les étudiants ont la possibilité de découvrir tous les métiers qui composent le secteur des jeux vidéo. De joueur pro à communicant en passant par streamer, ces nouveaux métiers demandent une véritable formation. Grâce à une gaming school, il est désormais possible d’acquérir les compétences pour réussir dans ce domaine.

L’esport : un univers qui séduit

Depuis plusieurs années maintenant, les compétitions de jeux vidéo se sont multipliées et ont vu leur importance grandir de plus en plus à tel point qu’elles sont désormais de véritables compétitions sportives. Les participants à ces événements ne sont plus de simples passionnés, ils sont considérés comme de vrais sportifs de haut niveau. En effet, pour pouvoir réussir dans ce milieu et atteindre la plus haute marche du podium, il est nécessaire d’avoir un entraînement rigoureux et intense, tant sur le plan mental que physique. Au sein des écoles esport, les jeunes étudiants bénéficient ainsi d’un accompagnement de qualité pour espérer atteindre leurs objectifs.

Si le rêve de devenir joueur esport professionnel est commun à de nombreux jeunes, il n’est pas accessible à tous. Pour pouvoir malgré tout travailler dans ce domaine, de nombreux métiers se sont aujourd’hui développés autour de l’esport : management, communication, création web… Au sein des écoles esport, il existe donc différentes filières pour permettre à tous les passionnés de jeux vidéo de travailler dans cet univers qui les passionne tant. Dans ces établissements, les étudiants ont la possibilité d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour accéder aux nouveaux métiers du digital.

Les écoles esport : une formation complète et intense

Réussir dans le monde de l’esport n’est pas une chose si facile aujourd’hui. En effet, avec la professionnalisation du domaine, les compétences demandées aux jeunes sont particulièrement importantes et nécessitent donc une formation spécifique. Pour répondre à ce nouveau besoin, plusieurs écoles spécialisées ont donc ouvert leurs portes en France. Puisque ce domaine est récent et en évolution constante, il est important d’être flexible et d’avoir les bases nécessaires pour s’adapter à ces changements. Au sein de ces écoles esport, les jeunes étudiants sont préparés pour réussir dans ce domaine exigeant.

Pour espérer réussir dans le domaine de l’esport, plusieurs compétences s’avèrent essentielles : relationnel, travail d’équipe, connaissances approfondies des jeux vidéo et de son univers… Afin de préparer au mieux les jeunes pour leur entrée dans ce milieu, les formations prodiguées par ce genre d’école esport sont donc spécifiques et s’éloignent des formations universitaires classiques. Tout au long de leur parcours, les étudiants des écoles esport sont donc accompagnés par des professionnels du secteur et des anciens joueurs pros qui leur apporteront toute leur expérience. Grâce à ces formations de qualité et adaptées aux attentes du secteur du gaming, les étudiants peuvent ainsi se former au mieux et réaliser leur rêve de travailler dans l’industrie du jeu vidéo.

Bien choisir son école esport

Si plusieurs écoles ont ouvert leurs portes en France, leur nombre reste encore très faible. En effet, présentes notamment dans les grandes villes de France (Paris, Lyon, Bordeaux…), ces écoles ne permettent pas à tous les passionnés de jeux vidéo de profiter de ces formations de qualité. Pour ouvrir sa formation à un maximum de personnes, l’EGS School de Bordeaux a ainsi fait le choix d’avoir deux campus : un à Bordeaux et l’autre virtuel. Permettant à ses étudiants de suivre les cours en présentiel ainsi qu’à distance, cette école esport offre ainsi l’opportunité au plus grand nombre d’accéder à une formation de qualité.

En suivant une formation à l’EGS School notamment, les étudiants pourront acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir dans le secteur des jeux vidéo et pourquoi pas devenir joueur esport professionnel. Afin de préparer au mieux leur reconversion ou anticiper les éventuels échecs, cette gaming school forme au mieux ses élèves aux autres métiers du digital. Pour faire de votre passion un métier, n’hésitez donc pas à découvrir les avantages de ces écoles esport.