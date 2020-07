EA SPORTS UFC 4 – Plus de détails sur le mode carrière

EA a plus de détails sur le mode carrière dans EA SPORTS UFC 4 révélant l’accent mis sur le parcours du joueur vers le champion incontesté.

Du UFC 4 Le mode Carrière offre une expérience riche à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone, dans laquelle tout, de l’amitié et de la rivalité aux blessures en passant par les catégories de poids, influence une carrière de combattant. L’entraîneur Davis aidera les joueurs à se frayer un chemin à travers le nouveau système de développement et de relation des combattants du jeu, où chaque histoire est différente.

UFC 4 sortira le 14 août, tandis que les fans peuvent déjà sécuriser le contenu bonus en précommandant le jeu. Cela inclut les champions mondiaux de boxe poids lourds Tyson Fury et Anthony Joshua ainsi que les packs de personnalisation Backyard et Kumite, qui contiennent des objets cosmétiques dans le jeu.

De plus, les membres EA Access peuvent bénéficier d’un accès anticipé à UFC 4 recevoir et avoir l’opportunité de participer au pré-lancement et aux défis UFC 4, qui seront activés en jeu à partir du 7 août.