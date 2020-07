Un nouvel ensemble NVIDIA offre aux joueurs une copie gratuite de Rainbow Six Siege avec l’achat d’une carte graphique

Image via Ubisoft

Les joueurs qui envisagent d’acheter une carte graphique ont une nouvelle incitation à opter pour NVIDIA. Quiconque achète une carte graphique GeForce éligible recevra un téléchargement numérique PC de Rainbow Six Siege Gold Edition dans le cadre du nouveau bundle Frames Win Games GeForce RTX.

Le nouvel ensemble est disponible à l’achat d’une carte graphique compatible GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER 2080, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER ou 2060 GPU. Chacune de ces cartes graphiques devrait avoir peu de mal à fonctionner Siège à 144 images par seconde et sont des choix solides pour la plupart des versions de PC.

L’édition or de Rainbow Six Siege comprend les 16 opérateurs de base, divers uniformes et produits cosmétiques exclusifs, et le Season Pass de l’Année 5. Le Pass donne aux joueurs l’accès à six autres opérateurs qui seront lancés en 2020. Il accorde également des bonus VIP, tels qu’un bonus de renommée de cinq pour cent, qui permettra aux joueurs de débloquer rapidement des cosmétiques et d’autres opérateurs.

Siège a récemment atteint 60 millions de joueurs sur toutes les plateformes et continue d’attirer de nouveaux joueurs quotidiennement. Le jeu propose une expérience tactique unique qui rend chaque tour excitant et amusant. Il a également une scène e-sport saine et florissante pour les fans et les joueurs.

Le pack Frames Win Games sera disponible jusqu’au jeudi 27 août, donc quiconque envisage cette option a quelques semaines pour décider. Plus d’informations sur l’offre groupée sont disponibles sur le site Web de NVIDIA.